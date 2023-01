Comunicado de prensa de Business Wire: FarEye

En el informe FarEyeEye on Last-mile Delivery Report (Informe sobre la entrega de último kilómetro de FarEye), realizado con Researchscape International, se exploran las prioridades y oportunidades de los minoristas y los proveedores logísticos en la entrega en el último kilómetro durante los próximos cinco años.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005269/es/

Eye on Last-mile Delivery Report (Graphic: Business Wire)

Desde 2020, la entrega en el último kilómetro ha experimentado una transformación, dando lugar a un proceso complejo, caro, ineficiente e insostenible. Para reducir los crecientes costos de la entrega de último kilómetro, la investigación de FarEye reveló que el 57% de los minoristas han tercerizado sus redes de entrega en los últimos cinco años, sin embargo, el 84% de los minoristas afirman que su organización necesita más control sobre sus redes de entrega tercerizadas.

En un clima en el que el crecimiento de los ingresos, la eficiencia y la sostenibilidad son prioridades clave para todas las empresas, las estrategias de entrega en el último kilómetro deben adaptarse para equilibrar la reducción de los costos de entrega y la mejora de la experiencia del consumidor.

Los minoristas favorecen las redes de entrega tercerizadas que carecen de control

Las redes de entrega tercerizadas suponen un menor costo, una entrega más rápida y una mayor capacidad, pero sacrifican el control sobre el seguimiento de los pedidos y una experiencia de marca para el consumidor. La tendencia de los minoristas a tercerizar sus redes de entrega contrasta con el hecho de que solo el 27% de los minoristas utiliza una plataforma de entrega de último kilómetro, aunque el 72% cree que es extremadamente beneficioso o muy beneficioso fusionar todas las soluciones tecnológicas en una sola plataforma, ofreciendo una visión única, más agilidad, control y menor costo.

"Para los minoristas que no disponen de una flota propia de conductores, la tercerización de sus redes de entrega es la forma más rentable de realizar entregas con flexibilidad, aunque la contrapartida es un menor control", afirma Stephane Gagne, vicepresidente de producto de FarEye. "En lugar de tercerizar toda su red logística de último kilómetro, los minoristas deberían considerar la posibilidad de disponer de su propia plataforma de último kilómetro, que les proporcionaría la flexibilidad necesaria para experimentar con diferentes enfoques híbridos de múltiples transportistas, tercerizando en algunos mercados y contratando dentro del país en otros. Esto les ofrecería el nivel de control y visibilidad que buscan, al tiempo que conservarían una experiencia superior para el consumidor".

Las principales prioridades de los minoristas son equilibrar el costo de la entrega y la satisfacción del consumidor

La entrega en el último kilómetro es cara, ya que representa el 53% de los costos totales de envío. El 55% de los minoristas encuestados se centran en reducir el costo de entrega en los próximos cinco años, además de aumentar la satisfacción del cliente (53%) como sus dos principales prioridades.

Los principales factores que contribuyen al elevado costo de la entrega de último kilómetro son: el combustible (59%), la ubicación de la dirección (39%), la mano de obra (36%) y el fracaso en la primera entrega (34%). La velocidad de entrega es un factor que contribuye, ya que solo el 44% de los minoristas informaron que todas o casi todas sus entregas se realizan a tiempo hoy en día, sin embargo, los minoristas tienen el objetivo de aumentar esa tasa a casi el 70% en 2027. Además, el 35% de los minoristas declararon ofrecer entregas en el mismo día o al día siguiente en la actualidad, y el 64% tiene como objetivo ofrecerlas en 2027.

"En lugar de la velocidad, los minoristas deberían considerar mejorar la confiabilidad de los pedidos a través de la IA y la tecnología de aprendizaje automático que les ayudará a enrutar los pedidos de manera precisa y eficiente, y garantizar que la asignación del transportista y los niveles de capacidad coincidan con la demanda", señaló Gagne.

Prioridades de crecimiento de la entrega de último kilómetro

En cuanto a las perspectivas de entrega en el último kilómetro, el 66% de los minoristas espera que sus presupuestos para tecnología de entrega en el último kilómetro crezcan en los próximos cinco años, y el 78% de los minoristas afirma que probablemente cambiará o comprará una nueva solución de entrega en el último kilómetro en los próximos 1 o 2 años. El 48% de los minoristas espera comprar una plataforma de entrega en el último kilómetro en los próximos cinco años, frente a la creación de una propia (32%).

Para 2027, los minoristas también prevén ampliar sus flotas de transportistas para ser más sostenibles. El 60% de los encuestados de EMEA y APAC y el 40% de los encuestados estadounidenses planean utilizar vehículos eléctricos en sus flotas en los próximos cinco años. Los vehículos autónomos son una prioridad para el 43% de los encuestados de APAC, el 25% de los de EE. UU. y el 20% de los de EMEA, y los drones fueron una prioridad para el 34% de los encuestados de APAC, el 29% de los de EMEA y el 22% de los de EE. UU., en los próximos cinco años.

Metodología de la investigación

La investigación Eye on Last-mile Delivery de FarEye se publicará en dos partes, en enero y febrero de 2023. FarEye analizó las respuestas de 300 líderes del sector minorista y logístico responsables de operaciones logísticas y minoristas en las regiones de EE. UU. (32%), EMEA (36%) y APAC (32%).

Acerca de FarEye

La plataforma de gestión de la distribución de FarEye convierte las entregas en una ventaja competitiva. Las empresas minoristas, de comercio electrónico y de logística de terceros utilizan la combinación única de coordinación, visibilidad en tiempo real y experiencias de marca del cliente que ofrece FarEye para simplificar la compleja logística que implica la distribución capilar. Con la plataforma de FarEye, las empresas pueden aumentar la fidelidad y la satisfacción del consumidor, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco sucursales en todo el mundo. FarEye, la primera opción para el último kilómetro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005269/es/

Contacto

Jolene Peixoto, vicepresidenta de estrategia de marketing y comunicaciones, jolene.peixoto@fareye.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.