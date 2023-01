Comunicado de prensa de Business Wire: FarEye

FarEye anunció hoy que su plataforma FarEye, que proporciona visibilidad en tiempo real de los envíos desde su origen hasta su destino, ya está disponible en SAP® Store, el mercado en línea de SAP y sus socios. FarEye es uno de los primeros socios de SAP que ofrece visibilidad a nivel de paquete, además de visibilidad a nivel de envío, lo que permite a los clientes realizar un seguimiento de los pedidos a lo largo de todas las etapas del trayecto pedido-puerta.

FarEye estableció una asociación con SAP en 2021. Los productos modulares de FarEye (Ship, Track, Route, Execute y Experience) están orientados a todo el trayecto del "pedido a la puerta" y se incluyen dentro de la plataforma FarEye para ejecutar eficientemente la entrega en el último kilómetro. Integrada con SAP Business Network for Logistics, la plataforma de FarEye ayuda a las empresas a ofrecer una experiencia del cliente coherente y superior.

"Compartimos con SAP el objetivo común de ayudar a las empresas a entregar sus productos de forma más rápida, eficiente y precisa," afirmó Suryansh Jalan, presidente de FarEye. "A través de la integración de nuestra plataforma FarEye con SAP Business Network for Logistics, las empresas que utilizan soluciones SAP son ahora capaces de rastrear y orquestar sus pedidos a nivel de paquete individual y visualizarlos dentro de la red, y sus consumidores finales también experimentarán el mismo nivel de visibilidad y control en su entrega, lo que puede llevar a clientes más felices y leales."

La visibilidad a nivel de paquete es importante porque proporciona transparencia no solo a los consumidores finales, sino también a las distintas partes interesadas responsables de cada etapa del movimiento del paquete. Con la visibilidad a nivel de paquete, las partes interesadas pueden conseguir la visibilidad granular necesaria para establecer la conexión necesaria entre el pedido, el envío y cada paquete en las complejas operaciones de la cadena de suministro global. Para el consumidor final que espera visibilidad de su paquete de camino a la puerta de su casa, la función de torre de control de FarEye ofrece visibilidad a los clientes minoristas durante todo el proceso de entrega para que puedan gestionar las expectativas de los consumidores a la hora de estimar y comunicar la hora y fecha exactas de la entrega.

SAP Store, que se encuentra en store.sap.com, ofrece una experiencia de cliente digital simplificada y conectada para encontrar, probar, comprar y renovar más de 2.200 soluciones de SAP y sus socios. Allí, los clientes pueden encontrar las soluciones de SAP y las soluciones validadas por SAP que necesitan para hacer crecer su negocio. Y por cada compra realizada a través de SAP Store, SAP plantará un árbol.

Acerca de FarEye

La plataforma de gestión de la distribución de FarEye convierte las entregas en una ventaja competitiva. Las empresas minoristas, de comercio electrónico y de logística de terceros utilizan la combinación única de coordinación, visibilidad en tiempo real y experiencias de marca del cliente que ofrece FarEye para simplificar la compleja logística que implica la distribución capilar. Con la plataforma de FarEye, las empresas pueden aumentar la fidelidad y la satisfacción del consumidor, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco sucursales en todo el mundo. FarEye, la primera opción para el último kilómetro.

Contacto

Jolene Peixoto, vicepresidenta de estrategia de marketing y comunicaciones, jolene.peixoto@fareye.com

