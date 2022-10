Comunicado de prensa de Business Wire: Expensify, Inc.

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), una súper app de pagos que ayuda a particulares y empresas de todo el mundo a simplificar la forma en que gestionan el dinero entre los gastos, las tarjetas corporativas y las facturas, ha anunciado hoy el concurso "Win your spot at ExpensiCon". El concurso está abierto a cualquier contador, pero sólo cinco contadores ganarán una plaza en esta conferencia exclusiva, sólo con invitación, para ellos y un invitado.

