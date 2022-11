Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copias de seguridad por niveles del sector, anunció hoy el lanzamiento de la versión 6.2 del software, que comenzará a comercializarse a principios de diciembre de 2022.

ExaGrid impulsa constantemente mejoras en cinco áreas clave: rendimiento de ingesta para las copias de seguridad más rápidas y la ventana de copia de seguridad más corta, restauraciones más rápidas para mantener la productividad de los usuarios, escalabilidad para garantizar una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, así como sin actualizaciones costosas y sin obsolescencia planificada del producto, el menor costo por adelantado y a lo largo del tiempo, y una sólida historia de seguridad que incluye la capacidad de recuperación después de un ataque de seguridad como el ransomware.

La Arquitectura única de ExaGrid emplea:

-- Zona de aterrizaje con caché de disco en el front-end para realizar copias de seguridad rápidas Optimizada para grandes trabajos de copia de seguridad, soporte de copias de seguridad en paralelo (concurrencia de trabajos), sin deduplicación en línea que enlentezca las copias de seguridad, cifrado a nivel de unidad para aumentar el rendimiento e integraciones con aplicaciones de copia de seguridad clave para el equilibrio de carga del front-end. Restauraciones rápidas, ya que los datos están en el formato nativo de la aplicación de copia de seguridad y no están deduplicados para evitar la rehidratación de datos que requiere un gran esfuerzo informático

-- Arquitectura escalable Mantiene una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen Elimina las disruptivas y costosas actualizaciones integrales Puede mezclar y combinar aparatos de cualquier edad y tamaño, eliminando la obsolescencia planificada del producto para reducir los costos a lo largo del tiempo

-- Nivel de repositorio no orientado a la red Datos desduplicados para almacenar eficazmente todos los datos actuales y de retención a largo plazo para ahorrar costos No es visible ni accesible desde la red Eliminación retardada para garantizar que los datos eliminados en la zona de aterrizaje del front-end no se eliminen inmediatamente en el repositorio, lo que garantiza que los datos estén listos para su recuperación tras un ataque Objetos de datos inmutables que no se borran, cambian o modifican para asegurar la recuperación de eventos de encriptación

5 actualizaciones clave en Versión 6.2

Pool de almacenamiento de destino único de Veritas NetBackupExaGrid se ha integrado con NetBackup y presenta un único pool de almacenamiento de destino virtualizado en cada sitio. Este enfoque automatiza la gestión de trabajos entre Veritas NetBackup y ExaGrid, donde los datos de copia de seguridad se envían automáticamente a los dispositivos ExaGrid disponibles para el rendimiento del front-end. Los datos de copia de seguridad se dirigen a cualquier dispositivo ExaGrid, ya que todos los dispositivos ExaGrid se encuentran en un único sistema integrado de escalado. ExaGrid equilibra automáticamente la carga de todos los datos en todos los repositorios no orientados a la red para una utilización completa del almacenamiento y desduplica globalmente los datos en todos los repositorios para un máximo ahorro de almacenamiento.

Veritas IT AnalyticsExaGrid se ha integrado con Veritas IT Analytics, lo que permite elaborar informes sobre las estadísticas de datos clave del almacenamiento de ExaGrid. Esto permite a las empresas incluir el almacenamiento de ExaGrid Tiered Backup junto con información unificada para la copia de seguridad, el almacenamiento y la infraestructura virtual.

ExaGrid, que incluye el Pool de Almacenamiento de Destino Único y la compatibilidad con NetBackup Analytics, cuenta ahora con un total de 9 integraciones de Veritas NetBackup, entre las que se incluyen la compatibilidad con NetBackup Accelerator, la integración de OST, la integración con el hardware del servidor de medios de NetBackup, AIR (replicación automática de imágenes) y GRT (restauración de nivel granular), la deduplicación optimizada y la recuperación instantánea.

Nuevas funciones e integraciones del nivel de nube de ExaGridLos dispositivos físicos de ExaGrid en las instalaciones del centro de datos pueden replicar los datos a las nubes públicas para la recuperación de desastres (DR). ExaGrid ha mejorado el rendimiento y la escalabilidad de su ExaGrid Cloud Tier para Amazon AWS y ha añadido soporte de ExaGrid Cloud Tier para Microsoft Azure. Los dispositivos físicos in situ de ExaGrid replican los datos deduplicados en el repositorio a AWS o Azure, que luego se escriben en el almacenamiento de AWS o Azure para su retención a largo plazo. Los datos deduplicados utilizan aproximadamente 1/50 del ancho de banda en comparación con los datos no deduplicados. ExaGrid cifra los datos en tránsito, y los proveedores de la nube cifran los datos en reposo.

Mejora del rendimientoExaGrid ha mejorado el rendimiento de su Deduplicación Adaptativa, aumentando el rendimiento general de la capa de repositorio y aumentando aún más la escalabilidad y los puntos de recuperación de los datos en la capa de repositorio no orientada a la red y la copia de recuperación de desastres fuera del sitio.

ExaGrid ha mejorado enormemente el rendimiento de los fulls sintéticos de Veeam (Veeam V12) añadiendo soporte para la tecnología Fast Clone de Veeam en los repositorios de ExaGrid. Los fulls sintéticos son al menos 30 veces más rápidos que las versiones anteriores.

Mejora de seguridadExaGrid cuenta con una sólida solución de recuperación de ransomware con un nivel de repositorio no orientado a la red (brecha de aire en niveles), política de borrado retardado, objetos de datos inmutables y soporte de 2FA. ExaGrid ha añadido dos nuevas características:

-- Una gran alerta de borrado se genera como una advertencia de detección temprana si un actor de amenaza/hacker está tratando de eliminar una gran cantidad de datos recientemente ingeridos (por encima de un umbral operativo establecido) en la Zona de Aterrizaje del front-end de ExaGrid.

-- Se genera una alerta sobre el cambio de deduplicación de datos cuando el ratio de deduplicación cambia por debajo de un umbral establecido, lo que indica que se está enviando una gran cantidad de datos cifrados a la Zona de Aterrizaje del front-end de ExaGrid o que se están cifrando los datos de la Zona de Aterrizaje.

Estas características añaden una advertencia de alerta temprana además de la actual funcionalidad de bloqueo de tiempo de retención (RTL) de ExaGrid, asegurando que los datos en el nivel no orientado a la red estén disponibles para su recuperación.

"ExaGrid continúa centrándose en mejorar el rendimiento de las copias de seguridad y la restauración, escalabilidad, ahorro de costos y seguridad", dijo Bill Andrews, director general de ExaGrid. "Dado que ExaGrid se centra al 100% en el almacenamiento de copias de seguridad, todo lo que hacemos es obsesionarnos con mejorar el almacenamiento de copias de seguridad. Somos la única empresa del mundo que se centra exclusivamente en el almacenamiento de copias de seguridad. Es un testimonio del producto que estamos instalados en más de 80 países en todo el mundo, tenemos el 99% de nuestros clientes con contratos anuales de mantenimiento y soporte, tenemos un NPS de +81, y una tasa de retención de clientes del 95%. Todas estas cifras son líderes en el mercado del almacenamiento. ExaGrid es una empresa financieramente sana y en crecimiento que tiene caja positiva, pérdidas y ganancias positivas y EBITDA positivo. La combinación de nuestro producto, la asistencia al cliente y la solidez financiera es la razón por la que los clientes confían en ExaGrid Tiered Backup Storage".

Acerca de ExaGridExaGrid proporciona almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje única con caché de disco, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La Zona de Aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para la retención a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles, con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otros.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen que decir sobre sus propias experiencias y aprenda por qué ahora pierden mucho menos tiempo en hacer las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes . Consulte nuestras más de 100 reseñas de Gartner Peer Insight. ExaGrid se enorgullece de nuestra puntuación NPS de +81.

ExaGrid es una marca registrada de ExaGrid Systems, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

