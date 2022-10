Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copias de seguridad por niveles del sector, anunció hoy que ha alcanzado un récord histórico de reservas e ingresos en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2022.

Los ingresos de ExaGrid aumentaron con respecto al trimestre anterior y al mismo trimestre del año anterior. ExaGrid está creciendo a un ritmo del 20% anual, al tiempo que mantiene cifras positivas: P&L, EBITDA y flujo de caja libre. ExaGrid incorporó 156 nuevos clientes en el tercer trimestre de 2022, incluidos 43 acuerdos de seis y siete cifras, y tiene más de 3.600 clientes activos de empresas medianas y grandes que utilizan el servicio de almacenamiento de copias de seguridad por niveles de ExaGrid para proteger sus datos. El crecimiento de ExaGrid se está acelerando, y la empresa está contratando a más de 50 empleados adicionales de ventas internas y de campo en todo el mundo.

"El continuo impulso de ExaGrid es el resultado de un producto altamente diferenciado con una tasa de éxito competitivo del 75% y la continua expansión de nuestro equipo de ventas y el trabajo con nuestros socios de canal en todo el mundo. Seguimos viendo que las organizaciones se están dando cuenta de que el disco de almacenamiento primario es demasiado caro para la retención a largo plazo y que los dispositivos de deduplicación tradicionales no ofrecen el rendimiento de copia de seguridad y restauración necesario para garantizar que los datos estén siempre disponibles. Las organizaciones se enfrentan a desafíos con el uso de dispositivos de deduplicación, como los elevados costos continuos, el escaso rendimiento de las copias de seguridad y la restauración, así como la falta de escalabilidad y de funciones de recuperación de ransomware. ExaGrid ofrece la mejor historia para arreglar el almacenamiento de copias de seguridad, así como la solución de recuperación de ransomware más exclusiva del sector. Además, ExaGrid tiene el mejor costo por adelantado y a lo largo del tiempo, el rendimiento de copia de seguridad y restauración más rápido, la capacidad de recuperarse de un desastre natural o provocado por el hombre en el sitio, y la capacidad de recuperar los datos después de un ataque de ransomware, que sigue siendo lo más importante en el mundo de hoy", afirmó Bill Andrews, presidente y CEO de ExaGrid. "ExaGrid se enorgullece de tener un producto altamente diferenciado que simplemente funciona, hace lo que decimos que hace, tiene el tamaño ideal y está buena compatibilidad".

Los dispositivos de ExaGrid tienen una zona de aterrizaje con caché de disco orientada a la red, donde las copias de seguridad más recientes se escriben sin deduplicación en línea para realizar copias de seguridad rápidas y se almacenan en un formato no duplicado para realizar restauraciones rápidas. ExaGrid utiliza una arquitectura escalable, que mantiene una ventana de copia de seguridad de longitud fija y también elimina las costosas y perjudiciales actualizaciones y la obsolescencia del producto. La tecnología de deduplicación adaptativa de ExaGrid deduplica los datos en un repositorio no orientado a la red, donde los datos deduplicados se almacenan para su conservación a largo plazo, muchas veces durante semanas, meses y años. La combinación de un nivel no orientado a la red (air gap virtual) más los borrados retardados con la función Retention Time-Lock de ExaGrid, y los objetos de datos inmutables, protegen contra el borrado o la codificación de los datos de la copia de seguridad.

Aspectos destacados del tercer trimestre de 2022:

-- Una fuerte tasa de éxito competitivo del 75%.

-- Incorporación de 156 nuevos clientes.

-- 43 acuerdos con nuevos clientes de seis y siete cifras.

-- Equipos de ventas y asistencia en 30 países y clientes en más de 50 países.

-- La empresa sigue teniendo un flujo de efectivo, EBITDA y P&L positivo en los últimos 8 trimestres.

-- Más de 3.600 clientes protegen sus datos con el servicio de almacenamiento de copias de seguridad por niveles de ExaGrid.

-- Se ha sumado un enfoque único a Veritas NetBackup para un grupo de almacenamiento de destino único con escalado que mantiene la ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que aumentan los datos.

-- Puntuación NPS de +81 con más de 300 historias de éxito de clientes publicadas en el sitio web y más de 100 reseñas de la opinión de los compañeros con Gartner.

Almacenamiento de copias de seguridad por niveles de ExaGrid

ExaGrid proporciona almacenamiento de copias de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco frontal, el nivel de rendimiento, que escribe los datos directamente en el disco para las copias de seguridad más rápidas, y restaura directamente desde el disco para las restauraciones y los arranques de máquinas virtuales más rápidos. Los datos de retención a largo plazo se distribuyen en un repositorio de datos deduplicados, la capa de retención, para reducir la cantidad de almacenamiento de retención y el costo resultante. Este enfoque de dos niveles proporciona el rendimiento de copia de seguridad y restauración más rápido con la eficiencia de almacenamiento de menor coso.

Además, ExaGrid ofrece una arquitectura escalable en la que los dispositivos se añaden simplemente a medida que aumentan los datos. Cada dispositivo incluye procesador, memoria y puertos de red, por lo que a medida que los datos aumentan, todos los recursos necesarios están disponibles para mantener una ventana de copia de seguridad de longitud fija. Este enfoque de almacenamiento escalable elimina las costosas actualizaciones elevadoras y permite mezclar dispositivos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema escalable, lo que elimina la obsolescencia de los productos al tiempo que protege las inversiones de TI por adelantado y a lo largo del tiempo.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otros.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros a través de LinkedIn. Vea lo que nuestros clientes tienen que decir sobre sus propias experiencias con ExaGrid y aprenda por qué ahora pasan mucho menos tiempo en el almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes. Consulte nuestras más de 100 reseñas de la opinión de los compañeros de Gartner. ExaGrid se enorgullece de nuestra puntuación NPS de +81.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221011005031/es/

Contacto

Medio de comunicación: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.