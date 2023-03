Comunicado de prensa de Business Wire: Eutelsat Communications

Noticias reglamentarias:

StarGroup, el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones y entretenimiento en México, vuelve a elegir a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) (Paris:ETL) para StarTV, su servicio de televisión de pago directo al hogar (DTH). StarTV, que opera a través de Eutelsat desde 2016, seguirá beneficiándose de la excepcional cobertura de México en la posición 117° oeste.

El servicio StarTV DTH se lanzó en 2016, en sustitución de la plataforma regional TVZac, que se distribuía a través de microondas. En asociación con Eutelsat, StarTV migró a la tecnología por satélite para ofrecer un servicio nacional, robusto, de alta calidad y asequible incluso en las zonas más remotas del país. La plataforma se convirtió rápidamente en un éxito y no ha dejado de crecer con nuevos canales en su oferta y, en menos de cinco años, multiplicó la audiencia por ocho, hasta llegar a los 250 mil abonados en 2020. Actualmente, la plataforma StarTV ofrece más de 100 canales de televisión, en calidad SD y HD, y con una base de instaladores en constante expansión, se ha convertido en uno de los proveedores de televisión más exitosos de México.

En virtud de este acuerdo plurianual, se utilizarán transpondedores adicionales en banda Ku de EUTELSAT 117 West B para seguir desarrollando los servicios DTH de StarTV. El satélite EUTELSAT 117 West B, que comparte ubicación con el EUTELSAT 117 West A, ha establecido la posición 117° oeste como una de las zonas de difusión más destacadas para América Latina durante la última década. Con cuatro haces regionales en banda Ku, ofrece una cobertura excepcional de México, América Central y el Caribe, la región andina y el Cono Sur, lo que lo convierte en una opción de primer orden para los proveedores de servicios y las audiencias de toda la región.

José Aguirre, presidente y director ejecutivo de StarTV, comentó acerca de la asociación: "Eutelsat ha permitido a StarTV ofrecer servicios de televisión de pago de bajo costo en todo México. Además de ser un proveedor satelital, Eutelsat ha sido un socio en el diseño de servicios que enriquecen nuestra oferta de entretenimiento y mejoran la experiencia de nuestros clientes".

José Ignacio González-Núñez, vicepresidente sénior de Eutelsat Americas Video, añadió: "Estamos encantados de renovar la asociación con StarGroup y de compartir el innegable éxito de StarTV de los últimos años. El desarrollo de servicios DTH en las Américas es un objetivo estratégico para Eutelsat, por lo que nos satisface enormemente poder aprovechar nuestra región de referencia televisiva en posición 117° oeste para ampliar la oferta de televisión de pago en México y más allá".

