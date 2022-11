Comunicado de prensa de Business Wire: Ethernity

Lionel Messi, el jugador de fútbol famoso en todo el mundo, en celebración de su trascendental trayectoria futbolística a nivel mundial, se ha asociado al estudio de Web3 de Ethernal Labs para crear la nueva generación de experiencias con token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) y artículos digitales de colección. La colección estará disponible a partir del 27 de noviembre, a las 12 del medio día hora del este, exclusivamente en ethernity.io.

Los admiradores de Messi pueden esperar una experiencia NFT de vanguardia que celebra los innumerables hitos del jugador en toda su trayectoria. La experiencia NFT incluye obras de arte digital realizadas por Victor Mosquera, gran artista destacado, y cinco artículos de colección digitales de Messi que representan cada una de sus participaciones en las copas mundiales durante su increíble trayectoria internacional para Argentina.

Desde el 27 de noviembre, los admiradores de Messi podrán comprar una edición limitada de artículos de colección en conmemoración de su primera participación en el fútbol mundial durante la temporada de 2006, que funcionará como token de acceso para la experiencia NFT de próxima generación. Durante esta experiencia, los titulares de estos artículos tendrán la oportunidad de solicitar hasta 4 artículos de colección exclusivos que representan las participaciones de Messi para el equipo de Argentina en las temporadas de 2010, 2014, 2018 y 2022 a través de una serie de sorteos gratuitos. En cada sorteo, el 50 % de los titulares podrá solicitar un artículo de colección digital en conmemoración de la participación del jugador en la próxima copa mundial. Además, se realizará un sorteo final que otorgará a 10 titulares afortunados la oportunidad de solicitar, sin costo, un artículo de colección digital súper exclusivo en representación de la participación de Messi en la copa mundial 2022.

"Es un gusto para mí lanzar la próxima colección de NFT junto a Ethernal Labs", comentó Messi. "Será un placer celebrar junto a mis admiradores mi trayectoria con la selección de fútbol de Argentina en esta experiencia NFT, disponible en el centro de compras de ethernity.io".

La estrella de fútbol colaboró por primera vez con la plataforma Ethernity en agosto de 2021 en la creación de la colección "The Messiverse", que celebró su trayectoria histórica y los títulos obtenidos, incluyendo los primeros 6 premios Ballon d'Or. La colección, que sumó más de 3 millones de dólares, es, a la fecha, la más popular de Ethernity.

"La asociación con figuras notables, como Leo Messi, es un elemento central de Ethernal Labs", señaló Nick Rose Ntertsas, director ejecutivo y fundador de Ethernal Labs y Ethernity. "A medida que nuestro equipo continúa buscando oportunidades para crear increíbles artículos digitales de colección digitales que conmemoran los eventos más importantes del mundo, con las figuras más célebres de la cultura actual, tenemos grandes expectativas en el lanzamiento de experiencia NFT de próxima generación, que disfrutarán la comunidad futbolística y los admiradores del jugador".

Los artículos digitales de colección dentro de esta experiencia NFT podrán comprarse con ERN, el toquen nativo de Ethernity, durante 7 días, a partir del 27 de noviembre, y, como parte de esta asociación, Messi recibirá parte del pago en ERN.

Acerca de Ethernal Labs:

Ethernal Labs es un estudio creativo y tecnológico multidisciplinario que emplea la tecnología Web3 para el desarrollo de IP innovadoras, que incluye la próxima colección de PFP y juegos P2E, el Exorians Universe, y la incorporación de marcas, estudios y artistas mundiales a la cadena de bloque.

Acerca de Ethernity:

Ethernity es un centro de compras orientado a la comunidad que ofrece artículos digitales de colección autenticados y con licencia, incluyendo NFT, de las principales marcas de entretenimiento del mundo. El ecosistema Ethernity se basa en la cadena de bloque Ethereum y utiliza la tecnología Web3 de NFT, el metaverso, DeFi y productos de consumo de la próxima generación.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

