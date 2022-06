Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Esri, el líder mundial en inteligencia de ubicación, anunció hoy la agenda detallada para 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC, el evento de sistemas de información geográfica (Geographic Information System, GIS) más grande del mundo dedicado a la seguridad pública, la gestión de emergencias y la seguridad nacional.

Anteriormente conocida como National Security and Public Safety Summit (NSPSS), el evento forma parte de la Conferencia de Usuarios de Esri (Esri UC), un encuentro que reúne a los usuarios de GIS que buscan enfrentarse a los desafíos en sus organizaciones y en todo el mundo, utilizando la plataforma de mapeo y análisis más poderosa del planeta.

La 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC es una oportunidad para que los profesionales de la seguridad pública colaboren y aprendan cómo la inteligencia de ubicación proporciona una hoja de ruta para la resiliencia en un mundo con riesgos que son más complejos, interconectados y sistémicos que nunca. Desde amenazas y peligros naturales, tecnológicos y causados por el hombre, hasta desigualdades sociales subyacentes, las agencias necesitan una mejor comprensión de lo que la tecnología GIS puede ayudar a proporcionar.

El evento incluirá presentaciones de usuarios de organizaciones como la Sociedad de Niños Desaparecidos de Canadá; la Fundación GIS de la Alianza Nacional para la Seguridad Pública; el Centro de Excelencia en Seguridad Pública; las Organizaciones Voluntarias Nacionales Activas en los Desastres; la Asociación Nacional de Números de Emergencia; la Oficina de Servicios de Emergencia de California; el Centro de Búsqueda y Rescate Asistido por Robots; el Centro Nacional Interinstitucional de Bomberos; la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; la Autoridad de la Policía Sueca; y la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos.

Quién

Oradores principalesDra. Lori Moore-Merrell:administradora de la Administración de Incendios de los Estados Unidos Dr. Jeffrey D. Stern:superintendente del Instituto de Manejo de Emergencias de la FEMA Kevin Thomas:director de Investigación y Análisis del Departamento de Policía de Filadelfia Christopher Vaughan:oficial de Información Geoespacial de la FEMA

Dónde

Hilton San Diego Bayfront 1 Park Blvd. San Diego, CA 92101

Cuándo

Del sábado 9 de julio al martes 12 de julio de 2022

La inscripción para la 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC incluye acceso a los dos primeros días de la Esri UC (11 y 12 de julio). Para obtener una agenda detallada y registrarse, vaya a esri.com/en-us/about/events/es3/overview.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2022 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo Esri, The Science of Where, esri.com, y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en los Estados Unidos, la Comunidad Europea o determinadas jurisdicciones adicionales. Otras compañías y productos o servicios que se mencionan aquí pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos titulares de marca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220617005300/es/

Contacto

Jo Ann Pruchniewski Relaciones Públicas de Esri Teléfono celular: 301-693-2643 Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.