Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

El cambio climático está agravando los riesgos de inseguridad alimentaria, desplazamientos y catástrofes naturales en amplias regiones del continente africano, y las poblaciones vulnerables tienen que hacer frente a resultados especialmente graves.Sin embargo, varios países de África ya están innovando e impulsando el próximo gran auge del sector tecnológico, con empresas que crean soluciones para eliminar las brechas sociales y económicas.Con el objetivo de apoyar a las organizaciones locales que utilizan las ciencias de los datos para hacer frente a estos peligros, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, ha firmado un memorando de entendimiento con Digital Earth Africa.

Destinada a fomentar y apoyar la sostenibilidad en la gobernanza y el comercio, esta asociación creará y lanzará soluciones tecnológicas basadas en imágenes satelitales gratuitas de código abierto y otras formas de datos de observación del planeta. Utilizando el software del sistema de información geográfica (GIS) de Esri, las organizaciones africanas podrán analizar los datos de las imágenes para descubrir patrones y predecir resultados concretos. Se podrá acceder a este amplio contenido a través del GeoPortal de África, una plataforma integral en la nube que ofrece datos geográficos e imágenes para África, así como soluciones de Esri y sus socios.

"Es un orgullo asociarnos con Digital Earth Africa para que los datos de observación de la tierra utilizables sean más accesibles", declaró Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. "Este acuerdo apoya la importante labor de crecimiento sostenible que se está llevando a cabo en todo el continente".

Una vez recopiladas, las imágenes satelitales deben ser procesadas para ajustarse a los estándares de consistencia y precisión que se requieren para la investigación científica. Digital Earth Africa prepara estos datos para su análisis en todo el continente. El sistema de información geográfica (GIS) proporciona las herramientas y capacidades para crear mapas, aplicaciones, etc., que convierten fácilmente estas imágenes en datos procesables.

"Estamos elaborando productos útiles para la toma de decisiones con datos de observación terrestre", afirmó el Dr. Thembi Xaba, director general de Digital Earth Africa. "Nuestra plataforma con sus servicios permite a los gobiernos africanos, a la industria y a los responsables de la toma de decisiones seguir los cambios en todo el continente para que los usuarios puedan planificar mejor el futuro".

Gracias a la asociación entre Esri y Digital Earth Africa, se podrá acceder a cuatro décadas de imágenes. El objetivo del proyecto es ayudar a comprender y concientizar sobre los riesgos a corto y largo plazo de las inundaciones, la sequía y la erosión del suelo y la costa. Las imágenes y las capas de datos pueden utilizarse para monitorizar la agricultura, la cubierta forestal, las masas de tierra, la disponibilidad y calidad del agua y las variaciones en los asentamientos humanos.

El acceso a todo ello se realiza a través del GeoPortal de África, con aplicaciones preconfiguradas y herramientas avanzadas para usuarios nuevos y experimentados. El software ArcGIS Online de Esri, disponible en virtud de la asociación, ayudará a eliminar las barreras habituales, como el costo y la necesidad de conocimientos técnicos, para acceder a valiosos datos de observación del planeta. Como plataforma GIS comunitaria, el GeoPortal de África aumenta la posibilidad de descubrir y utilizar contenidos como los de Digital Earth Africa mediante herramientas, datos y aprendizaje.

Para informarse sobre cómo Esri y Digital Earth Africa ayudan a las organizaciones del continente a acceder a datos completos de imágenes para superar los desafíos locales, visite deafrica.africageoportal.com.

