Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

La comunidad científica general está efectuando una labor crucial al investigar soluciones para superar los desafíos más acuciantes del mundo, muchos de los cuales requieren un enfoque geográfico. La capacidad de los científicos e investigadores para tomar decisiones informadas en relación con estos desafíos, desde desastres naturales hasta la mitigación del cambio climático, depende en gran medida de tener datos geoespaciales fidedignos y accesibles. Para apoyar estos esfuerzos, Esri, el líder mundial en inteligencia de ubicación, ha firmado un Acuerdo en el marco de la Ley del Espacio con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

El acuerdo apunta a extender el acceso a la comunidad global del contenido geoespacial de la NASA para la investigación y exploración continua, en particular, nuevos conjuntos de datos de casi 100 sensores espaciales, que miden la salud atmosférica, los fenómenos terrestres y las características de los océanos. Los esfuerzos de los socios en virtud de este acuerdo se sumarán a los datos existentes de la NASA en ArcGIS Living Atlas of the World, la principal colección de información y servicios geográficos, en particular, mapas y aplicaciones. Los datos de la NASA estarán cada vez más disponibles para más de 10 millones de usuarios de software de sistema de información geográfica (SIG) en formatos con ArcGIS y Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).

"Nos encontramos en una encrucijada vital para la acción climática y es imperativo que la comunidad global tenga acceso a datos fidedignos para realizar este trabajo crucial", aseguró Jack Dangermond, fundador y presidente de Esri. "Nos sentimos honrados de que esta asociación con la NASA pueda poner sus datos a disposición de la comunidad geoespacial para que todos podamos colaborar en la labor que apunta a mejorar la salud del planeta".

Históricamente, los datos geoespaciales han cumplido una función vital en las iniciativas de investigación de las ciencias terrestres de la NASA, que implican una ardua labor científica para monitorear y estudiar el cambio climático. Además, el SIG ha sido una herramienta fundamental para la NASA en la creación de recursos públicos como el Portal de mapeo de desastres de la NASA y Earthdata GIS de la NASA, un recurso centralizado nativo de la nube para distribuir datos, servicios y recursos de observación de la tierra.

"Queremos que los datos de la NASA sean utilizados por la audiencia más amplia posible, para siempre", subrayó Gerald Guala, científico del programa en la División de Ciencias de la Tierra de la NASA. "Apreciamos mucho la gran comunidad de Esri y estamos orgullosos de dar un paso más para hacer que los datos de las ciencias de la tierra sean más accesibles."

Consulte los datos de la NASA en ArcGIS Living Atlas of the World. Para obtener más información sobre cómo el SIG está ayudando a la comunidad científica a usar mapas y datos para abordar los desafíos del cambio climático y más, visite esri.com/en-us/about/science/overview.

Acerca de Esri

Esri, el líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a aprovechar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, Estados Unidos, el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones en todo el mundo y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Medio Oriente, entre ellas, numerosas empresas de la lista Fortune 500, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Esri tiene sucursales regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan soporte local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de la información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, el Internet de las cosas (IoT) y el análisis avanzado. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2023 de Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo terráqueo de Esri, The Science of Where, ArcGIS, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en Estados Unidos, la Comunidad Europea o ciertas otras jurisdicciones. Otras empresas y productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005078/es/

Contacto

Jo Ann Pruchniewski Relaciones Públicas de Esri Móvil: 301-693-2643 Correo electrónico: jpruchniewski@esri.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.