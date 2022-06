Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Aproximadamente el 12 de julio, un equipo de dos personas descenderán casi 36 000 (9000 metros) pies en el Océano Pacífico para capturar imágenes y datos del abismo Challenger, el punto más profundo conocido en el océano de la Tierra. El equipo de la expedición incluirá a Victor Vescovo, explorador submarino y fundador de la empresa de investigación oceánica Caladan Oceanic, como piloto y a la Dra. Dawn Wright como especialista de la misión. La expedición será dirigida y coordinada por el líder de expedición Rob McCallum, fundador de EYOS Expeditions.

Como directora científica de Esri, el líder mundial en inteligencia de ubicación y tecnología de sistemas de información geográfica (Geographic Information System, GIS), Wright apoyará la inmersión con su experiencia en geología marina y la tecnología geoespacial de la empresa. A través de la expedición, también se prepara para convertirse en una de las pocas personas, y la primera persona afroamericana, en visitar el abismo Challenger, ubicado dentro de la Fosa de las Marianas.

"Estoy emocionada de apoyar los objetivos científicos y cartográficos de Victor y su equipo de Caladan Oceanic, y de fortalecer aún más la relación entre nuestras dos organizaciones", dijo Wright. "Es una gran oportunidad para realizar un mapeo más detallado de la totalidad del abismo Challenger, así como para cumplir mi sueño de visitar ese lugar. Todavía hay mucho que no conocemos sobre la gran inmensidad de nuestro propio planeta. Por eso, este es un esfuerzo científico muy importante para comprender mejor los océanos".

Wright planea lanzar una serie de mapas y datos de la inmersión en ArcGIS Living Atlas of the World de Esri, la principal colección de información geográfica, incluidos mapas, aplicaciones y capas de datos, de todas las partes del mundo. Uno de los objetivos de hacer que estos datos estén disponibles es aumentar la comprensión de la forma y la estructura de esta parte más profunda del planeta, además de entender cómo la actividad humana puede afectar esos lugares. Los mapas del fondo marino son vitales para todo, desde la navegación de barcos hasta el modelado climático. Brindan una comprensión tridimensional del volumen del océano que los científicos del clima necesitan para construir mejores modelos del cambio climático, y que los conservacionistas necesitan para evaluar plenamente y diseñar las áreas marinas protegidas.

Vescovo, que será el anfitrión de la expedición de julio y pilotará el sumergible, también es socio operativo y cofundador de Insight Equity. Ha realizado inmersiones en los puntos más profundos de los cinco océanos del mundo y anteriormente, ha hecho 12 visitas al abismo Challenger. Para ello, encargó a Triton Submarines LLC que diseñara y construyera el Limiting Factor, el único vehículo comercialmente certificado para profundidades ilimitadas y capaz de visitar reiteradamente cualquier océano, a cualquier profundidad, en cualquier época del año. Algo que no se conoce acerca de Vescovo es que ha pilotado el sumergible hasta los cinco puntos más profundos del océano: Challenger, Horizon, Scholl, Emden y Sirena en Las Marianas, Tonga, Kermadec, Filipinas y Fosa de las Marianas, respectivamente.

"Los océanos... [son] el 70 % de todo nuestro planeta y de este porcentaje, el 95 % no ha sido explorado", afirmó Vescovo en una charla TED de 2019. "Entonces, lo que estamos tratando de hacer con nuestra expedición es construir y probar un sumergible que pueda ir a cualquier punto en el fondo del planeta... varias veces, algo que nunca se ha hecho antes. Y este [sumergible]... abrirá esa puerta a la exploración y [nos permitirá] encontrar cosas que ni siquiera sabíamos que existían".

McCallum, el líder de la expedición, agregó: "Este impresionante sumergible es el pionero de la última frontera de exploración en la Tierra: la zona hadal. Los descubrimientos que permitirá durante su carrera están casi más allá de la imaginación".

Durante la expedición de julio, Vescovo y Wright partirán de Guam para probar el primer sonar de máxima profundidad oceánica de su tipo en un intento de mapear a escala más fina puntos seis veces más profundos que el Gran Cañón. El equipo de expedición de Caladan y Wright utilizarán el software GIS de Esri para posprocesar los datos del sonar originales y producir lo que esperan sea el mapa más detallado hasta la fecha del lugar más profundo de la Tierra.

Vescovo y Wright apoyan las ciencias marinas a través de sus afiliaciones individuales con Explorers Club, una sociedad profesional con sede en Nueva York que promueve la exploración científica y el estudio de campo. Galardonado con la medalla Explorers Medal en 2020, Vescovo ha logrado el más alto honor de la sociedad. Como miembro nacional, Wright se ha ganado el reconocimiento por sus importantes contribuciones a la exploración y cartografía del fondo marino. También ha escrito y contribuido a algunas de las publicaciones más definitivas sobre tecnología GIS marina.

Para obtener más información sobre la histórica expedición de Wright al abismo Challenger, visite mappingthedeep-story.hub.arcgis.com.

Acerca de Caladan Oceanic

Caladan Oceanic es una empresa privada dedicada al avance de la tecnología submarina y al apoyo de expediciones para aumentar la comprensión de los océanos. Su fundador Victor Vescovo, excomandante de la Marina de los EE. UU., siempre ha tenido una pasión por la exploración y ha llegado a la cima del pico más alto en los siete continentes del mundo, incluido el Monte Everest, y esquiado al menos 100 kilómetros hacia los polos norte y sur. Con la finalización de la Expedición Five Deeps en agosto de 2019, Vescovo se convirtió en la primera persona en la historia en haber estado en la cima de todos los continentes del mundo, llegar a ambos polos y descender al fondo de todos sus océanos. También tiene el récord de más inmersiones al fondo del abismo Challenger, el punto más profundo del planeta, un total de doce veces. Recibió la medalla Explorers Medal en marzo de 2020, recibió el premio SeaKeeper of the Year 2021 en la ceremonia de la International SeaKeepers Society en Miami en febrero de 2022, así como el premio Captain Don Walsh 2021 por la exploración oceánica de la Society for Underwater Technology (SUT) y la Marine Technology Society (MTS) en Londres a principios de 2022. En junio de 2022, viajó 100 km al espacio en la misión New Shephard-21 de Blue Origin y, por lo tanto, se convirtió en el primer ser humano en escalar el monte Everest, sumergirse en el abismo Challenger e ir al espacio.

Acerca de EYOS Expeditions

EYOS Expeditions ha diseñado expediciones complejas y desafiantes para embarcaciones privadas desde 2008. Basándose en las décadas de experiencia de los cofundadores de la empresa, el equipo de EYOS ha realizado más de 1200 expediciones seguras y exitosas a algunos de los destinos más remotos de la Tierra. EYOS Expeditions tiene varias "primicias mundiales" y habitualmente lleva a sus clientes a destinos que rara vez o nunca se han visitado. En 2020, recibió el premio más alto del Explorers Club, "Citation of Merit", por la exitosa "Expedición Five Deeps" de 10 meses. EYOS Expeditions ha trabajado tras bastidores en muchos de los itinerarios innovadores de la industria y tiene un largo historial de experiencias únicas en la vida a los clientes, mientras mantiene los más altos estándares de seguridad, profesionalismo y administración ambiental. Hoy en día, EYOS Expeditions es considerado líder en la industria de la planificación y operación de expediciones remotas utilizando sumergibles, y de la coordinación de misiones científicas complejas.

Acerca de Triton Submarines

Triton Submarines de Sebastian, Florida, es el productor de submarinos civiles más experimentado del mundo en la actualidad, y el único fabricante contemporáneo de submarinos personales equipados con casco a presión de acrílico y titanio que ofrece múltiples embarcaciones clasificadas y certificadas para profundidades de buceo nominales desde los 200 metros hasta casi 11 000 metros. El personal sénior de Triton Submarines tiene más de 400 años de experiencia combinada con más de 100 sumergibles diferentes y los miembros de su equipo de operaciones han registrado en conjunto más de 35 000 inmersiones. Los clientes de Triton también disfrutan de un excelente servicio de posventa y el soporte técnico de una empresa dedicada a su total satisfacción.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

