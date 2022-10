Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

ROSHN, promotor inmobiliario nacional del Reino de Arabia Saudita, respaldado por el Fondo de Inversión Pública del país, apoya los esfuerzos del gobierno en pos de aumentar las tasas de propiedad de viviendas y ofrecer al mismo tiempo un nivel de vida de alta calidad. El promotor de Arabia Saudita construye comunidades que tienen en cuenta tanto el patrimonio de la nación como la evolución de las aspiraciones de los residentes. Para sustentar su visión y los proyectos en curso en la región, ROSHN ha suscrito un memorando de entendimiento con Esri, líder mundial en inteligencia de localización.

El acuerdo permite a ROSHN adoptar el conjunto de productos y soluciones del sistema de información geográfica (SIG) de Esri para mejorar la planificación y el desarrollo de 200 millones de metros cuadrados de barrios sostenibles en toda Arabia Saudita.

"Se trata de un acontecimiento extraordinario para ROSHN y el sector inmobiliario en general", comentó Sabah Barakat, director de operaciones de ROSHN. "Además de implementar las últimas aplicaciones de SIG en el desarrollo de las nuevas comunidades de ROSHN, también colaboraremos con Esri para avanzar en el concepto de SIG dentro de Arabia Saudita, incluyendo el diseño de productos comerciales que se utilizarán en el mercado nacional".

El primer proyecto de ROSHN, SEDRA, situado al sur en las proximidades del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, es una comunidad transitable, con espacios verdes, ciclovías, hospitales, centros médicos, escuelas, mezquitas y comercios. El acceso a la tecnología de SIG de Esri permitirá a ROSHN planificar mejor este tipo de proyectos, ya que el personal podrá analizar y visualizar los desarrollos geoespaciales para ver el impacto de los proyectos en el entorno circundante, determinar si satisfacen las necesidades de la comunidad y construirlos de forma más eficiente.

"Se trata de una oportunidad para ejercer una influencia positiva en la comunidad de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AIC), recomendándoles las mejores prácticas de tecnología geoespacial y exponiendo los procesos de la industria de la AIC a las últimas herramientas y productos geoespaciales en toda Arabia Saudí", subrayó el Dr. Adel Bolbol Fernández, jefe regional del sector público de Esri. "Esto también servirá para promover la transformación y el desarrollo de las prácticas geoespaciales y la adopción de estándares de datos dentro de la región".

Este memorando de entendimiento también apunta a enriquecer aún más el conocimiento de los contratistas locales sobre esas mejores prácticas de SIG, que desempeñan un papel clave en la Visión 2030 de la nación para el desarrollo de las empresas locales. Barakat también añadió que "esto potenciará las cadenas de suministro locales y situará al Reino a la vanguardia de una tecnología crucial".

Para saber más sobre cómo los profesionales de la construcción pueden utilizar la tecnología SIG de Esri, visite esri.com/en-us/industries/aec/overview.

