Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

En 1990, el gobierno de Malta creó la Agencia de Tecnología de la Información de Malta (Malta Information Technology Agency - MITA) con la misión de gestionar la implementación de programas públicos de TI; desde entonces, la agencia ha tratado de aumentar la transformación digital de la infraestructura de prestación de servicios del gobierno del país. Para apoyar este objetivo, MITA ha firmado un acuerdo empresarial con Esri, líder mundial en inteligencia de localización, para mejorar específicamente las capacidades del sistema de información geográfica (SIG) de MITA. El acuerdo, de tres años de duración, proporcionará software, servicios profesionales y asistencia técnica de Esri a MITA y a otros 22 organismos del gobierno maltés.

El acuerdo permitirá a los actuales usuarios de SIG de Malta, incluidos los organismos de planificación, obras públicas y transporte, mejorar sus actividades y servicios con las últimas capacidades geoespaciales de Esri. Además, organismos como los de salud, comunicaciones e infraestructura, que actualmente no se benefician del SIG empresarial, tienen ahora acceso a herramientas y aplicaciones líderes en el mundo para la visualización y el análisis de datos espaciales.

"El acuerdo que MITA celebró en nombre del gobierno de Malta directamente con Esri facilitará el acceso flexible a la última tecnología y servicios de Esri", afirmó el Ing. Emanuel Darmanin, CEO de MITA. "Proporciona la oportunidad de un mayor crecimiento en el uso de las capacidades SIG para prestar apoyo a las iniciativas geoespaciales estratégicas actuales y futuras".

La integración de todos los organismos públicos en un sistema común hará más eficiente el intercambio de datos, la toma de decisiones interinstitucional y la participación comunitaria. Y con herramientas y conocimientos geográficos completos, Malta podrá prestar servicios más eficaces que enriquezcan la calidad de vida de sus comunidades y aumenten las oportunidades de crecimiento de empresas y particulares. Esri también prestará apoyo al mundo académico del país mediante el acceso de las escuelas y universidades a la tecnología y la capacitación en SIG.

"Nos complace y honra colaborar con MITA para que el sistema ArcGIS de Esri y la correspondiente capacitación y servicios estén disponibles a gran escala en Malta", afirmó Richard Budden, director general adjunto de Esri para la región de Oriente Medio, África y Asia Central. "Esperamos ayudar al gobierno maltés a ampliar sus capacidades y conocimientos geoespaciales en los próximos tres años".

El acuerdo también simplifica la concesión de licencias y la adquisición de software para MITA y las agencias gubernamentales asociadas. Esri y MITA coordinarán eventos para usuarios de SIG y ofrecerán sesiones informativas sobre industria y tecnología durante la vigencia del acuerdo.

Para saber más sobre el trabajo de Esri en Europa, visite esri.com/en-us/about/about-esri/europe/overview.

