Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Un censo de población y vivienda es uno de los ejercicios más complejos y extensos que una nación puede emprender en tiempos de paz, además de exigir una planificación meticulosa, dotación de recursos y ejecución eficaz. El éxito a esta escala requiere un método geográfico y por eso, para promover la ejecución de este objetivo, Esri, líder mundial en inteligencia de localización, ha firmado un memorando de entendimiento (MOU) con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU). En virtud de este nuevo acuerdo, Esri se asociará con el FPNU para ayudar a los países a utilizar la tecnología y las técnicas de los sistemas de información geográfica (SIG) en su labor censal, con el objetivo de construir comunidades inclusivas, seguras, con capacidad de adaptación y sostenibles en todo el mundo, en aquellas zonas donde los recursos sean escasos. "Los proyectos de censos nacionales incluyen la elaboración de mapas de todo un país, la movilización y capacitación de un gran número de encuestadores y la realización de importantes campañas de concienciación pública", afirmó Linda Peters, directora de desarrollo empresarial global de Esri.

Esri ofrece un programa de modernización de las estadísticas, que abarca el acceso y el uso de la tecnología Esri ArcGIS a precios muy subvencionados, para las agencias nacionales de estadística de determinados países en desarrollo, donde más se necesita. Gracias al memorando de entendimiento con el Fondo, el acceso al programa de modernización de estadísticas se ha ampliado a otros países y se ha extendido hasta 2034 para poder comprender las rondas de censos de 2020 y 2030. Esri y el FPNU se han comprometido a colaborar para elaborar guías de lecciones y prácticas recomendadas, modelos de datos y demás materiales educativos para ayudar a las oficinas nacionales de estadística a realizar este importante trabajo. Esta iniciativa apoya la misión del FPNU de "lograr un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial".

"Las actividades del censo deben entenderse, planificarse y supervisarse con suma atención y los datos resultantes deben analizarse y difundirse", continuó Peters. "El SIG es fundamental en todas las fases de un censo y la aplicación de la tecnología en este proceso suele ser nueva para muchas oficinas de estadística de los países. El Marco Global Estadístico y Geoespacial del Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial de la ONU nos ofrece una guía, pero la necesidad de apoyo y orientación directa en la aplicación también es primordial".

Esri colabora desde hace mucho tiempo con las agencias nacionales de estadística para ayudarles a entender cómo integrar la información estadística y geoespacial. El FPNU ya utilizó la tecnología de Esri en 2020 para crear el tablero de control de la vulnerabilidad de la población al COVID-19 del FPNU. Con esta herramienta interactiva, los trabajadores de la salud pública, los responsables políticos y el público en general pueden consultar información útil sobre las poblaciones vulnerables al COVID-19, para orientar la preparación y la respuesta y ayudar a salvar vidas.

Para saber más sobre el programa de modernización de las estadísticas oficiales de Esri y cómo ayuda a fomentar comunidades globales sostenibles, visite go.esri.com/officialstatisticsprogram.

Acerca del FPNU

El FPNU es la agencia de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas. La misión del FPNU es lograr un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial. El FPNU aboga por la concreción de los derechos reproductivos para todos y apoya el acceso a una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo, la planificación familiar voluntaria, la atención sanitaria materna de calidad y la educación sexual integral.

El FPNU también asiste a los Ministerios de Planificación, a las Agencias Nacionales de Estadística y demás departamentos con datos demográficos, para promover el desarrollo en general, en particular, de la salud y los derechos reproductivos.

Acerca de Esri

Esri, líder del mercado mundial de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a los clientes a aprovechar al máximo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Esri fue fundado en 1969 en Redlands, California, EE.UU. y en la actualidad el software ya se ha instalado en más de 350.000 organizaciones en todo el mundo y en más de 200.000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio. Esri cuenta con socios y distribuidores locales en más de 100 países de seis continentes, entre los que se encuentran empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Con su compromiso pionero con la tecnología de la información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, el Internet de las cosas (IoT) y la analítica avanzada. Visítenos en esri.com.

