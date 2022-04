Comunicado de prensa de Business Wire: Envoy

Según el informe de tendencias At Work, el tráfico en el lugar de trabajo se ha multiplicado por cuatro desde los bajones por confinamiento de mayo de 2020. Casi la mitad de los trabajadores de oficina encuestados dicen que están emocionados de ver a sus compañeros de trabajo en persona y colaborar. Pero saber quién entrará y cuándo puede ser un desafío.

Las funciones más recientes del lugar de trabajo de Envoy agregan un toque personalizado a la programación híbrida, lo que facilita el proceso. Los empleados pueden ver los horarios de aquellos con los que trabajan más a menudo. Etiquete a sus compañeros de trabajo "favoritos" y reciba una notificación cuando entren en la oficina. Establezca un horario repetitivo para reservar un escritorio preferido con días o semanas de anticipación. O encuentre el escritorio adecuado filtrando por servicios como monitores duales o asientos ergonómicos.

Jamf, una empresa de software cuyo objetivo es empoderar a las personas simplificando el trabajo, utiliza Envoy desde 2019. Allison Mata, gerente de operaciones de Servicios en la Oficina de Jamf, comprende la importancia de la visibilidad del horario con una fuerza laboral híbrida. "Tienes que ser consciente de quién más está en la oficina cuando tú lo estás. ¿Las personas con las que necesita colaborar están en el sitio? Si es así, ¿dónde están sentados? Imagina la frustración de presentarte el día que tus compañeros de equipo deciden trabajar desde casa".

Para lograr esa visibilidad, el equipo de Servicios en la Oficina de Jamf adoptó la plataforma del lugar trabajo de Envoy. "En lugar de hacer que todos descarguen un montón de aplicaciones nuevas, optamos por una plataforma súper intuitiva. Con Envoy, nuestros empleados administran sus horarios desde una aplicación en sus teléfonos, lo que hace que su experiencia sea mucho mejor".

A lo largo de esta pandemia, los trabajadores de todo el mundo han confiado en Envoy Desks, Protect y Rooms. Pueden ver quién entra y cuándo, reservar escritorios y salas de conferencias a pedido y dar fe de su estado de salud antes de poner un pie en la oficina.

Con las funciones más recientes de Envoy, los empleados y administradores pueden completar estas tareas comunes del lugar de trabajo en menos pasos. Y mejor aún, los empleados pueden adaptar su experiencia con toques personalizados como:

-- Favoritos: priorice a los compañeros de equipo con los que trabaja a menudo marcándolos como "favoritos" en la aplicación Envoy. Vea cuándo están y dónde están sentados, invítelos a la oficina o reciba una notificación cuando planeen venir al lugar.

-- Perfiles de fotos: cargue una foto de perfil para que sus compañeros de trabajo puedan encontrarlo fácilmente en el mapa del lugar de trabajo.

-- Horarios recurrentes: planifique con anticipación y establezca un horario recurrente con días o meses de anticipación en menos pasos.

-- Servicios de escritorio: encuentre el escritorio adecuado para usted filtrando servicios como sillas ergonómicas, escritorios de pie o monitores duales.

Las nuevas características para los equipos y administradores del lugar de trabajo incluyen:

-- Administración de reservas y vecindarios: reserve escritorios en nombre de otros. Los administradores ahora pueden sentarse o invitar automáticamente a un grupo de personas por función o equipo de proyecto.

-- Prueba de vacunación para visitantes: verifique la prueba de vacunación y los resultados de la prueba de Covid para visitantes. Cualquier persona que planee venir a la oficina puede cargar una foto de su tarjeta de vacunación o el estado de la prueba a través de la aplicación móvil de Envoy. Un administrador revisa y aprueba la tarjeta y autoriza a la persona a venir al sitio. A través de Envoy Protect, los administradores del lugar de trabajo pueden evaluar a los empleados. También pueden administrar la capacidad del lugar de trabajo y rastrear contactos.

Una plataforma del lugar trabajo para el trabajo híbrido

La plataforma del lugar de trabajo de Envoy resuelve los problemas de los lugares de trabajo flexibles. Agiliza los procesos diarios que pueden obstaculizar una gran labor y la construcción de una comunidad. La plataforma también reúne todos los servicios que Envoy tiene para ofrecer en un solo lugar, administrado a través de un único tablero.

A través de la aplicación móvil, los empleados pueden coordinar horarios con sus compañeros de trabajo. Pueden reservar escritorios y salas de reuniones, y recibir notificaciones de visitantes y entregas. Los empleados también pueden navegar por el espacio de trabajo, cargar resultados de vacunas y pruebas de Covid, y más.

Acerca de Envoy

Envoy está transformando los lugares de trabajo modernos para el trabajo híbrido y uniendo a las personas de manera segura de forma que puedan conectarse, colaborar y progresar. La plataforma del lugar de trabajo de Envoy ha redefinido la forma en que las empresas dan la bienvenida a los visitantes, mantienen seguros a los empleados, reservan escritorios y salas de conferencias y gestionan las entregas en 15 000 ubicaciones en todo el mundo mediante el diseño de productos para una experiencia laboral flexible. Empresas como Slack, Pinterest y Warby Parker confían en Envoy para crear una primera impresión inigualable y mantener sus oficinas seguras y en cumplimiento.

