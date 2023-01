Comunicado de prensa de Business Wire: Entersekt

Entersekt, líder mundial en soluciones de autenticación de clientes y pagos dirigidas a la prevención del fraude financiero, anuncia hoy el nombramiento de Jon Roskill, ex director ejecutivo de Acumatica y ejecutivo de Microsoft, como miembro de su Junta Directiva en el marco de su continua expansión dentro de Norteamérica. A finales de 2021, Entersekt recibió importantes fondos de Accel-KKR, una firma de capital privado centrada en la tecnología, para contratar a personal directivo clave, lanzar una nueva marca y acelerar la expansión dentro de esta región.

Jon Roskill se incorpora a la Junta Directiva de Entersekt

Roskill, que anteriormente se desempeñó como vicepresidente corporativo de Microsoft y director ejecutivo de Acumatica, aporta décadas de experiencia ejecutiva y de asesoramiento a la Junta de Entersekt, en un momento en que la empresa sigue introduciendo soluciones avanzadas de autenticación de clientes y pagos en el mercado norteamericano como parte de su expansión global. Actualmente trabaja como asesor sénior en EQT Partners tras una trayectoria de ocho años en Acumatica, proveedor de soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube.

"Jon entra a formar parte de nuestra mesa directiva en un momento crítico. Entersekt ha entrado en un punto de inflexión en cuanto a crecimiento y expansión, sobre todo en Norteamérica", explicó Schalk Nolte, director ejecutivo de Entersekt. "Su amplia experiencia en estrategias globales de salida al mercado nos aportará un enorme valor".

"Entersekt está ante una extraordinaria oportunidad, y me entusiasma unirme en un momento tan crucial para el crecimiento de la empresa", añadió Roskill. "Con tecnologías probadas y patentadas, un liderazgo excelente, una sólida base de clientes globales y una base financiera firme, estoy deseando formar parte de la siguiente fase de Entersekt en su consolidación como líder global en la prevención del fraude financiero".

La ampliación del equipo directivo impulsará la estrategia de crecimiento

Por otra parte, Entersekt también ha contratado a nuevos miembros del equipo de gestión para apoyar y acelerar la comercialización de Context Aware? Authentication en Norteamérica. Entre las contrataciones clave se encuentran Matt Loos como director de ingresos, Pradheep Sampath como director de producto y Frank Moreno como director de marketing.

El nuevo equipo aporta una gran experiencia de liderazgo en el sector de los servicios financieros:

-- Loos se incorpora a Entersekt con más de 20 años de experiencia de liderazgo en empresas como Fifth Third Bank y Mastercard.

-- Sampath lleva 25 años escalando productos SaaS, móviles y basados en API para empresas como ID.me y GXS.

-- Moreno acumula más de 20 años de experiencia en puestos directivos de marketing en empresas como Bottomline y Datawatch.

Las nuevas asociaciones estratégicas impulsan el crecimiento a nivel mundial

En este momento se están llevando a cabo muchas integraciones y asociaciones nuevas con proveedores tecnológicos estratégicos. Recientemente, la tecnología de autenticación biométrica de Entersekt se integró en la plataforma bancaria digital de Q2. Q2 es un proveedor líder de soluciones de transformación digital para banca y préstamos. Al apoyar la preintegración, estas asociaciones ayudan a los bancos a implementar de forma rápida y sencilla la tecnología de autenticación de última generación de Entersekt.

En respuesta a la demanda de mayor seguridad

En una reciente encuesta de Forrester realizada a 300 responsables de la toma de decisiones en materia de prevención del fraude en Norteamérica, se indicó que todos los encuestados habían sufrido fraudes de autenticación en el último año. "La inversión de Accel-KKR apoyará la importante oportunidad de mercado y la demanda de soluciones de autenticación global "cloud-first" por las que es conocida Entersekt. Tenemos un gran equipo ejecutivo que desempeñará un papel fundamental en la aceleración de nuestra visión de negocio para expandirnos y escalar en este territorio", concluye Nolte.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005474/es/

Contacto

Prensa: Tharusha Pillay tharusha@entersekt.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.