Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder en soluciones de almacenamiento de energía sostenible a escala de red, ha anunciado hoy una notificación de adjudicación de Meadow Creek Solar Pty Ltd ("Meadow Creek" o "Meadow") para el despliegue de un sistema de almacenamiento de energía en baterías ("BESS") de 250MW/500MWh en la granja solar de Meadow Creek en Victoria, Australia. Desarrollado por Meadow Creek, el parque solar de 330MW está situado a tres horas al norte de Melbourne, Australia, y proporciona electricidad con cero emisiones de carbono a aproximadamente 110.000 hogares de la región.

En virtud de este anuncio, Energy Vault comenzará inmediatamente los estudios avanzados de la red y la modelización con el asesor técnico DNV, tal y como exige el Operador del Mercado Energético Australiano (AEMO) para los sistemas de energía interconectados en la costa oriental y sudoriental de Australia.

El parque solar de Meadow Creek ha completado un extenso trabajo sobre la viabilidad del proyecto, incluida la capacidad de la red, y actualmente está avanzando a través de evaluaciones ambientales y técnicas detalladas para apoyar el proceso de solicitud de desarrollo. El BESS, al estar ubicado junto con la energía solar fotovoltaica, proporcionará la resistencia y la flexibilidad de carga y descarga, esenciales para apuntalar el suministro de energía renovable en toda la red a medida que Australia adopta el Plan de Sistema Integrado del Operador del Mercado Energético Australiano.

"Estamos encantados de haber sido seleccionados para este importante proyecto en Australia", ha declarado Lucas Sadler, Vicepresidente de Ventas y Desarrollo Comercial para Asia y el Pacífico (APAC) de Energy Vault. "En los últimos meses, el nuevo Gobierno Federal australiano ha enviado un fuerte mandato al mercado para acelerar la transición a las tecnologías de energía renovable, apoyado por importantes actualizaciones de los gobiernos estatales en sus objetivos de energía limpia y reducción de emisiones. Los objetivos del parque solar de Meadow Creek, de la energía solar fotovoltaica híbrida y de los desarrollos BESS se cumplen con creces con el lanzamiento al mercado de las soluciones de almacenamiento de energía en bloque de CA y CC de Energy Vault para el mercado australiano. Es importante destacar que esta adjudicación se basa en el significativo progreso que Energy Vault ha realizado durante el último año al llevar nuestras soluciones de almacenamiento de energía transformadoras a este importante mercado".

"El enfoque de soluciones que Energy Vault llevó a cabo con nuestro equipo ha sido fundamental en nuestra decisión de seleccionar la plataforma de hardware y software de almacenamiento de energía de Energy Vault", dijo Cameron Munro, director de desarrollo de la granja solar Meadow Creek. "El diseño de alta densidad energética de Energy Vault, la opción de trabajar tanto con inversores de almacenamiento central como con el nuevo bloque de CA y el software de gestión de energía más avanzado, que permite múltiples casos de uso, un despacho económico óptimo y un mantenimiento predictivo, aportan flexibilidad y más opciones a la hora de trabajar con nuestros socios financieros y técnicos (DNV y AusNet Services)".

El anuncio de la adjudicación de Meadow Creek se produce tras el nombramiento, a principios de este año, de Lucas Sadler como Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocio en APAC, un veterano de 30 años en el sector de las energías renovables, la gestión de la energía y el almacenamiento, con amplia experiencia en ingeniería, adquisición y entrega de sistemas de almacenamiento de energía de corta y larga duración. Desde entonces, Sadler ha estado construyendo las infraestructuras locales y el equipo de apoyo al cliente en Australia, dada la prioridad de crecimiento estratégico dentro de la región.

La adjudicación de Meadow Creek se produce tras los anuncios anteriores de desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) sobre una base de varios GWh en Australia con la filial de Korea Zinc, Ark Energy, y un memorando de entendimiento previamente anunciado con BHP. Esto demuestra aún más la prioridad estratégica de Australia como un mercado de crecimiento clave para Energy Vault, y la adopción por parte del mercado de las soluciones y el enfoque de software de Energy Vault para los diversos requisitos de almacenamiento de energía de sus clientes.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía sostenible diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en la realización de la descarbonización, manteniendo la resistencia de la red. La tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad, la tecnología de almacenamiento de baterías y la plataforma de gestión e integración del almacenamiento de energía, propiedad de la empresa, tienen como objetivo ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente sus costos energéticos nivelados, manteniendo la fiabilidad de la energía. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa, Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular mientras acelera la transición a la energía limpia para sus clientes. Para más información, visite www.energyvault.com.

Proyecciones futuras

La información contenida en este comunicado de prensa puede contener declaraciones que no son hechos históricos, sino que son "proyecciones futuras" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, y en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones, distintas de los hechos presentes o históricos, incluidas en este comunicado de prensa, que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones y que incluyen declaraciones relativas a la futura expansión, despliegue y capacidades de Energy Vault, son declaraciones prospectivas. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "podría", "debería", "podrá", "cree", "anticipa", "pretende", "estima", "espera", "proyecta", el negativo de dichos términos y otras expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichas palabras identificativas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección sobre acontecimientos futuros y se basan en la información actualmente disponible sobre el resultado y el calendario de los acontecimientos futuros. Energy Vault advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de ellos están fuera del control de Energy Vault. Además, Energy Vault advierte que las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están sujetas a los siguientes factores: los riesgos relacionados con el despliegue del software de gestión de la energía de Energy Vault y los demás proyectos anunciados en este comunicado de prensa, los riesgos relacionados con la capacidad de Energy Vault para suministrar equipos, ingeniería, adquisiciones, construcción y servicios de balance de planta para los proyectos anunciados en este comunicado de prensa, la naturaleza no vinculante de la carta de intenciones, incluso con respecto a si las transacciones contempladas por la LOI se consumarán el hecho de que podría haber problemas imprevistos con el sistema, la capacidad de cumplir los hitos para recibir los pagos, los retrasos imprevistos en los proyectos anunciados en esta nota de prensa, si estos proyectos se construirán a tiempo o si funcionarán según lo previsto, la evolución y los cambios en el mercado general, el impacto continuado de la COVID-19, las condiciones políticas, económicas y empresariales, y el impacto de las tecnologías de la competencia en la demanda de proyectos alimentados por baterías. Si uno o varios de los riesgos o incertidumbres descriptos en esta nota de prensa, o las hipótesis subyacentes, resultaran incorrectos, los resultados y planes reales podrían diferir sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Además, debería considerar detenidamente los riesgos e incertidumbres descriptos bajo los títulos "Factores de riesgo" y "Análisis y discusión de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" en el informe trimestral sobre el formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2022, presentado ante la SEC el 8 de agosto de 2022, que está disponible en nuestro sitio web en investors.energyvault.com y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se expondrá información adicional en otros documentos que presentemos a la SEC de tanto en tanto. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de que disponemos en la fecha del presente documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas proporcionadas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que existan después de la fecha en que se hicieron, salvo que lo exija la legislación aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

