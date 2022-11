Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Globe Foundation

La presente edición del "Energy Globe World Award" tendrá lugar en Viena (Austria) el 30 de noviembre, bajo el lema "Yes we can - Yes we do" (sí, podemos; sí, lo hacemos). Los principales expertos en clima ya describen el evento como la "Cumbre mundial de las soluciones sostenibles".

