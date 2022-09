Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado de más rápido crecimiento en América Latina, anunció hoy la adquisición de Bajo Cero Frigoríficos, una empresa importante en el sector de almacenamiento en frío en México. Esta adquisición representa la entrada de Emergent Cold LatAm a México, un mercado clave para la estrategia de inversión regional de la Compañía. Fernando León Rodriguez, Director General de Bajo Cero, continuará administrando el negocio.

Establecida en 1999 por J. Fernando León Alatorre, Bajo Cero opera una red de tres modernas instalaciones ubicadas en las ciudades de Irapuato, Villagrán y León, con una capacidad total de más de 37,000 posiciones de pallet, congelación rápida y terrenos para futuras expansiones. Estas instalaciones sirven a una importante área agrícola de México, lo que permite a Bajo Cero consolidar carga para las plantas procesadoras y empacadoras regionales para las marcas importantes de América del Norte y México.

México es la segunda economía más grande y el segundo país más poblado de América Latina, con conectividad a los océanos Atlántico y Pacífico a través de importantes ubicaciones portuarias. Además, México es un socio importante de los Estados Unidos debido a su ubicación geográfica, acuerdos de libre comercio y hace un rol importante en el comercio mundial de alimentos.

Con la incorporación de Bajo Cero, Emergent LatAm ahora opera 23 instalaciones de almacenamiento en frío, con otras cuatro instalaciones en construcción, para un total de diez países.

"Estamos orgullosos de sumar a Bajo Cero a nuestra red regional, una empresa conocida en el mercado de la cadena de frío por su excelente servicio al cliente", dijo David Palfenier, presidente de Emergent Cold LatAm. "Esta transacción es un primer paso audaz para nosotros en este importante mercado."

"México es una parte central de nuestra estrategia de inversión en América Latina debido a su tamaño, escala y atractivas tendencias de exportación y consumo de alimentos", dijo Neal Rider, CEO de Emergent Cold LatAm. "Vemos una oportunidad única de construir la red de logística refrigerada de terceros más moderna y totalmente integrada en México. Estamos ansiosos en dar la bienvenida al equipo de Bajo Cero a nuestra creciente red y esperamos apoyar la expansión en capacidad de varios almacenes en ubicaciones clave".

"Esta combinación de negocios brinda a nuestros clientes acceso a una amplia red de instalaciones, así como a nuevas tecnologías, capital de inversión y mejores prácticas en cadena de frío", dijo Fernando León Alatorre, presidente de Bajo Cero. "Es un honor colaborar con el equipo de Emergent Cold LatAm con el objetivo de ofrecer ofertas de servicio de la más alta calidad en el mercado, tantas cosas buenas por venir".

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez como asesor legal de Emergent Cold LatAm.

Sobre Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas de temperatura controlada de punta a punta a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 23 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cuatro instalaciones ahora en construcción para completar un total de 10 países en América Latina.

