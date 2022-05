Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de almacenamiento y logística a temperatura controlada de más rápido crecimiento en América Latina, anuncia hoy la adquisición de Bodegas Frías, la empresa líder de almacenamiento en frío en Guatemala. Con esta adquisición Emergent Cold LatAm entra a el mercado de Guatemala - la economía más grande de Centroamérica, con un importante rol en el comercio de alimentos global.

Fundada en el 2006, Bodegas Frías es sin duda el líder en el mercado de cadena de frio en Guatemala. Bodegas Frías opera actualmente en tres sedes ubicadas en Palín, Villa Nueva y Quetzaltenango, con una capacidad total de casi 20,000 pallets y tierra para expansión. Las tres sedes están ubicadas estratégicamente en las principales ciudades del país. Bodegas Frías ofrece un almacenamiento integral, incluyendo servicios logísticos complementarios de la cadena de frío.

Esta noticia es la más reciente en una serie de adquisiciones por Emergent Cold LatAm en la región. El mes pasado, la compañía anunció su primera inversión en Colombia con la adquisición de Frigorífico Metropolitano, seguida rápidamente por la adquisición de Polo Logístico de Frio en Uruguay. Con la adición de Bodegas Frías, Emergent Cold LatAm ahora opera en nueve países, incluyendo las nuevas construcciones en proceso ubicadas en República Dominicana, Ecuador y Perú.

"Estamos emocionados de darle la bienvenida al equipo de Bodegas Frías a nuestra red de frigoríficos, la de más rápido crecimiento en la región", señaló Neal Rider, CEO de Emergent Cold LatAm. "Guatemala es un mercado importante para nuestra inversión en Centro América por su crecimiento en el consumo doméstico y su rol en el comercio global. Estamos muy agradecidos de poder entrar al mercado con el líder del sector. Quiero felicitar al equipo de Bodegas Frías por su éxito en el mercado. También reconocer y agradecer a nuestros aliados en Losa Group, quienes nos apoyaron durante el proceso".

"Vemos una oportunidad gigante en Guatemala", afirmó David Palfenier, Presidente de Emergent Cold LatAm. "Hay una fuerte demanda de los clientes lo que nos llevará a invertir y desarrollar la red de distribución y mejorar la conectividad con Puerto Barrios y Santo Tomás. Bodegas Frías es la inversión perfecta para nuestro ambicioso plan de crecimiento en la región".

44 Capital Finanzas Corporativas actuó como asesor financiero y BLP como asesor legal de Emergent Cold LatAm.

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de más alta calidad para proveer soluciones logísticas end-to-end a temperatura controlada para sus clientes a lo largo de América Latina. La compañía se fundó para cubrir la necesidad por soluciones modernas de cadena de frío dentro del mercado, y para atender la creciente demanda de clientes domésticos y globales.

