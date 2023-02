Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm o la Compañía), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento a temperatura controlada de más rápido crecimiento en América Latina, anuncia hoy la adquisición de Qualianz, una empresa líder en almacenamiento y plataforma logística con operaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Querétaro y Tijuana.

Cofundada en 2017 por Mario Coronado y Alejandro Gonzalez, Qualianz creció rápidamente a través de adquisiciones estratégicas, capacidades de integración sofisticadas y crecimiento orgánico. Actualmente opera una red nacional de 33 modernas instalaciones de frío y seco en los principales mercados logísticos, rutas comerciales y centros de población, que comprenden más de 194.000 posiciones de pallets (102.000 frías y 92.000 secas), 60 millones de pies cúbicos totales de capacidad y 800 empleados. Qualianz cuenta con una base de clientes diversa en los segmentos de congelados, refrigerados y secos, impulsada por su calidad de servicio superior, amplias ofertas y soluciones de tecnología avanzada. El equipo de administración de Qualianz, que tiene una amplia experiencia en las industrias de alimentos, logística y finanzas, se unirá a Emergent Cold LatAm y liderará sus operaciones y actividades de inversión en México.

Esta transacción representa la segunda inversión de Emergent Cold LatAm en México. En septiembre de 2022, la Compañía adquirió Frigoríficos Bajo Cero, ubicado en la Región del Bajío con tres instalaciones y 37.000 posiciones de pallets.

"Agregar a Qualianz a nuestra creciente red es un gran paso adelante en nuestra visión de convertirnos en el socio logístico de temperatura controlada más dinámico de América Latina", dijo Neal Rider, CEO de Emergent Cold LatAm. "Mario, Alejandro y todo el equipo directivo de Qualianz han construido una empresa fantástica que es conocida en toda la industria por su innovación, excelencia operativa y servicio superior. Estoy muy emocionado por las oportunidades que creará esta transacción para nuestros clientes combinados y el mercado de logística de alimentos".

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero de Emergent Cold LatAm. Latham & Watkins LLP y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez actuaron como asesores legales de Emergent Cold LatAm. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Qualianz y Sidley Austin LLP y Santos Elizondo se desempeñaron como asesores legales.

Sobre Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas de temperatura controlada de extremo a extremo a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 60 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cinco instalaciones ahora en construcción para completar un total de 10 países en América Latina.

