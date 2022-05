Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent LatAm), el proveedor de almacenamiento y logística a temperatura controlada de mayor crecimiento en América Latina, anunció hoy la adquisición de Polo Logístico de Frío (PLF), un importante actor en Uruguay con una fuerte reputación en el mercado, y una base de clientes diversa. Esta adquisición marca el ingreso de Emergent LatAm a Uruguay, centro logístico fundamental en América Latina. Emergent LatAm también planea expandir las instalaciones de PLF a más del doble de su tamaño actual, creando mejoras operacionales y ampliando su oferta de servicios.

Fundada en 2018 por Daniel Tugentman, PLF opera una única instalación ubicada aproximadamente a 30 kilómetros del Puerto de Montevideo, con extensos terrenos para una expansión. La compañía ofrece completos servicios de almacenamiento, y servicios de logística de valor agregado, incluyendo depósitos aduaneros.

Con la incorporación de PLF, Emergent ahora opera un total de 14 almacenes de frío, con otras tres instalaciones bajo construcción, a lo largo de seis países. En particular, Uruguay es un componente clave en la estrategia de inversiones de Emergent LatAm debido a su importancia en el comercio mundial de alimentos. El país es el tercer mayor exportador de carne vacuna en América Latina, y posee fuertes relaciones comerciales alrededor del globo. El Puerto de Montevideo está emergiendo como una de las principales rutas de transporte de carga, con tres terminales y planes para una mayor expansión.

"Nuestra adquisición de Polo Logístico de Frío representa una apasionante incorporación a nuestra red regional. Uruguay es un creciente mercado exportador de importancia estratégica para nuestros clientes. Estoy encantado de darle la bienvenida a Emergent LatAm a la gerencia y equipo de Polo Logístico de Frío, y estamos ansiosos de avanzar en nuestros planes de expansión. Quiero también agradecer a Daniel Tugentman por su visión al convertir a Polo Logístico de Frío en un líder del mercado, y por su colaboración a lo largo de este proceso", afirmó Neal Rider, CEO de Emergent LatAm.

"El acuerdo de venta con Emergent Cold LatAm traerá gran progreso y nuevas oportunidades para Uruguay y la región", afirmó Daniel Tugentman, fundador de PLF. "Será un honor continuar colaborando con Emergent Cold LatAm, contribuyendo con nuestra experiencia. Seguiremos trabajando diariamente para alcanzar las nuevas metas propuestas por Emergent Cold así como las impuestas por nosotros mismos."

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero y Ferrere Abogados actuó como asesor legal para Emergent LatAm.

Sobre Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de más alta calidad para proveer soluciones logísticas end-to-end a temperatura controlada para sus clientes a lo largo de América Latina. La compañía se fundó para cubrir la necesidad por soluciones modernas de cadena de frío dentro del mercado, y para atender la creciente demanda de clientes domésticos y globales.

