Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm o la Compañía), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado de más rápido crecimiento en América Latina, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir las operaciones de almacenamiento en frío de Frigorífico Modelo (Frimosa), empresa líder en agroindustria y logística con sede en Montevideo, Uruguay. Esta transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación en una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Frimosa, y se espera el cierre para diciembre de 2022.

Como parte de la transacción propuesta, Emergent Cold LatAm adquirirá las instalaciones principales de Frimosa en Polo Oeste, que consisten en una instalación de almacenamiento en frío para 22,000 posiciones de pallet, un depósito aduanero separado y un terreno sustancial para la expansión. Además, Emergent Cold LatAm adquirirá un almacén recién construido de 8,400 posiciones de pallet ubicado en Asunción, Paraguay.

Uruguay es reconocido como un importante hub logístico y financiero en Suramérica. El país cuenta con un moderno sistema de infraestructura con una importante conectividad y es considerado la puerta de entrada a Mercosur a través de sus principales puertos. Paraguay también juega un papel importante en el comercio mundial de alimentos y ha mostrado importantes cifras de crecimiento económico en los últimos años.

La adquisición de las operaciones de almacenamiento en frío de Frimosa ampliará las capacidades existentes de Emergent Cold LatAm en Uruguay. En mayo de 2022, la Compañía completó la adquisición de Polo Logístico de Frio, con sede en Montevideo. Esta inversión incluyó planes para expandir las instalaciones de PLF para duplicar su tamaño actual, creando mejoras operativas y mejores ofertas de servicios.

"Creemos que la incorporación de Paraguay y la expansión de nuestra presencia en Uruguay fortalecerá nuestro portafolio de servicios en la región que incluye almacenamiento y transporte", dijo Neal Rider, CEO de Emergent Cold LatAm. "Algunos de nuestros clientes importantes en Brasil también operan en Paraguay y Uruguay", Rider complementó.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los colaboradores de Frimosa a la familia Emergent Cold", dijo Evandro Calanca, Director General de Brasil, Uruguay y Paraguay. "Una empresa y unos fundadores impresionantes, no es de extrañar que hayan creado un negocio excepcional y relaciones tan sólidas con los clientes. Nos sentimos honrados de que confíen en nosotros para seguir construyendo sobre este legado de excelencia", complementó Calanca.

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero y Ferrere Abogados actuó como asesor legal de Emergent Cold LatAm.

Sobre Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas de temperatura controlada de extremo a extremo a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 24 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cuatro instalaciones ahora en construcción para completar un total de 11 países en América Latina.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005484/es/

Contacto

Emergent Cold LatAm

Rafael Rocha - rafael.rocha@emergentcold.com - +507 6747-8153 Vicepresidente Comercial

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.