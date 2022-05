Comunicado de prensa de Business Wire: Eldridge

El consorcio dirigido por Todd Boehly, presidente y director ejecutivo de Eldridge, y Clearlake Capital Group, L.P. (junto a sus filiales, "Clearlake"), anunció hoy que se ha completado la transferencia de propiedad del Chelsea Football Club ("Chelsea FC" o "el Club"). El consorcio también está integrado por Hansjörg Wyss, fundador de la Wyss Foundation, y Mark Walter, cofundador y director ejecutivo de Guggenheim Capital. Walter y Boehly son los propietarios de Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers y Los Angeles Sparks. La transacción recibió todas las aprobaciones necesarias del Gobierno del Reino Unido, la Primera Liga y otras autoridades.

Según los términos del acuerdo, Boehly y Clearlake compartirán el control conjunto y la gobernanza equitativa del Club. Boehly se desempeñará como presidente de la empresa de holding.

Boehly y Clearlake están comprometidos a invertir en áreas clave que extenderán y mejorarán la competitividad de Chelsea, incluida la remodelación de Stamford Bridge, más inversiones en la Academia, el equipo femenino y el estadio Kingsmeadow. Los propietarios también continuarán con la importante labor de la Fundación Chelsea.

"Nos sentimos honrados de convertirnos en los nuevos custodios del Chelsea Football Club", dijo Boehly. "Estamos comprometidos, al 100%, cada minuto de cada partido. Nuestra visión como propietarios es clara: queremos enorgullecer a los aficionados. Junto con nuestro compromiso de desarrollar el equipo juvenil y adquirir el mejor talento, nuestro plan de acción es invertir en el Club a largo plazo y aprovechar la notable historia de éxito del Chelsea. Personalmente, quiero agradecer a los ministros y funcionarios del gobierno británico y de la Primera Liga por todo su trabajo para que esto suceda".

Behdad Eghbali y José E. Feliciano, cofundadores de Clearlake y socios gerentes, comentaron: "Estamos entusiasmados de destinar los recursos para continuar con el papel de liderazgo del Chelsea en el fútbol inglés y mundial, y como motor para el desarrollo del talento futbolístico. También queremos agradecer a las autoridades por todo su trabajo durante todo el proceso. Como pioneros en la inversión en deportes y medios, estamos encantados de asociarnos con Todd y el resto del consorcio para hacer crecer significativamente el Club como plataforma mundial. Juntos, ampliaremos la inversión del Club en infraestructura, tecnología y ciencias del deporte para apoyar a los increíbles equipos comerciales y de fútbol del Chelsea, todo con el objetivo de aprovechar este crecimiento para impulsar aún más el éxito en la cancha".

El nuevo grupo propietario desea reconocer la dedicación y el profesionalismo del Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes, el Tesoro de Su Majestad y la Primera Liga al realizar sus revisiones de esta transacción histórica y compleja.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Moelis & Company LLC y Robey Warshaw LLP oficiaron de asesores financieros para el nuevo grupo propietario. Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Sidley Austin LLP oficiaron de consejeros legales.

El Raine Group ofició de asesor financiero exclusivo para Fordstam Limited y Chelsea FC. Northridge Law LLP, Simmons & Simmons LP y Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman LP oficiaron de consejeros legales.

