Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

EIG, uno de los principales inversores institucionales en el sector mundial de la energía y las infraestructuras, anuncia el cierre de la adquisición de una participación del 25 % en Repsol Upstream, una empresa de exploración y producción de gas de nueva creación que engloba la totalidad del negocio mundial de exploración y producción de petróleo y gas de Repsol.

Breakwater Energy, filial de propiedad exclusiva de EIG, adquirió el 25 % de Repsol Upstream por un importe total de aproximadamente 4 800 millones de dólares, incluida la deuda. Repsol posee el 75 % restante.

Repsol Upstream posee y opera la cartera de activos de exploración y producción de Repsol, diversificada a escala mundial, que comprende más de 600 000 bep/d de producción y operaciones en 15 países, incluido Estados Unidos. La cartera genera un importante flujo de caja libre que debería respaldar un dividendo considerable, al tiempo que mantiene una intensidad de carbono relativamente baja en comparación con sus competidores. Tanto Repsol como EIG contemplan la posibilidad de cotizar en Estados Unidos a partir de 2026, siempre que las condiciones del mercado resulten favorables.

"Repsol lidera la transición energética. Por ello nos complace haber completado esta transacción con una compañía global que comparte nuestro compromiso de reducir las emisiones mientras satisface la demanda mundial de energía", señaló R. Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG. "La transacción sitúa a Repsol Upstream en el camino hacia un futuro de descarbonización acelerada, una fuerte generación de flujo de caja y una potencial liquidez en el mercado".

Como se anunció anteriormente, EIG estará facultada para designar a dos miembros del Consejo de Administración de Repsol Upstream, que estará compuesto por ocho miembros. Cuatro serán nombrados por Repsol y los otros dos serán independientes. EIG también nombrará a dos altos ejecutivos para el equipo directivo de Repsol Upstream, uno para ejercer como director de ESG y el otro para dirigir proyectos especiales, incluida la preparación para la salida a bolsa.

Goldman Sachs & Co LLC y J.P. Morgan fueron los asesores financieros de EIG en relación con la operación. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan y Lazard asesoraron a EIG en los mercados de capitales en relación con la financiación de la operación. Latham & Watkins y Debevoise & Plimpton fueron los asesores jurídicos de EIG.

Acerca de EIG

EIG es uno de los principales inversores institucionales en el sector energético y de las infraestructuras a nivel mundial, con 22 700 millones de dólares gestionados a 31 de diciembre de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de historia, EIG ha aportado 44 600 millones de dólares al sector energético a través de 396 proyectos o empresas en 42 países de los seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de inversión de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington D.C. y oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para obtener más información, visite la página web de EIG en www.eigpartners.com.

Acerca de Repsol

Repsol, la empresa global de multienergías que lidera la transición energética, se ha marcado el objetivo de convertirse en una empresa de cero emisiones netas en 2050. Está presente en toda la cadena de valor de la energía, emplea a 24 000 personas y distribuye sus productos en más de 90 países para 24 millones de clientes.

Es capaz de satisfacer cualquier necesidad energética y de movilidad de los consumidores, con una oferta centrada en el cliente. Ocupa una posición de liderazgo en el desarrollo de soluciones sostenibles para la movilidad, con combustibles cada vez más eficientes, recarga eléctrica, combustibles renovables (biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos), AutoGas y gas natural para vehículos.

Para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, Repsol apuesta por un modelo que integre todas las tecnologías de descarbonización, basado en la mejora de la eficiencia, el aumento de su capacidad de generación de electricidad renovable, la producción de combustibles renovables, el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes, la economía circular y el impulso de proyectos vanguardistas para reducir la huella de carbono de la industria.

Para obtener más información, visite www.repsol.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006110/es/

EIG FGS Global Kelly Kimberly / Brandon Messina +1 212-687-8080 EIG@FGSGlobal.com

Repsol +34 91 753 8787 prensa@repsol.com

