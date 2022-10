Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

MidOcean Energy ("MidOcean"), una empresa de GNL formada y gestionada por EIG, inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, anunció hoy que celebró un acuerdo definitivo con Tokyo Gas Co., Ltd ("Tokyo Gas") para adquirir acciones de Tokyo Gas en una cartera de cuatro proyectos integrados de GNL de Australia.

En virtud de los términos y condiciones del acuerdo, MidOcean adquirirá acciones de Tokyo Gas en Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG y Queensland Curtis LNG por una contraprestación total en efectivo de US$2,15 mil millones. Estos proyectos integrados abarcan las costas este y oeste de Australia y son los proveedores más importantes de GNL de Asia, con un conjuto diverso de contratos firmes de compra a largo plazo con contrapartes con categoría de inversión, y para los mercados locales de gas de Australia. Se espera que la cartera genere aproximadamente 1 millón de toneladas por año de GNL neto para MidOcean, producción que está respaldada por las reservas de larga duración y una estructura de costos competitiva a nivel global. La cartera se beneficia de operadores con experiencia, entre los que se incluyen Chevron, INPEX, Woodside y Shell, y abarca la cadena de valor de GNL desde las operaciones de exploración hasta las intermedias, licuefacción y ventas.

La adquisición marca el lanzamiento de la estrategia de MidOcean para desarrollar una empresa integrada de GNL diversificada "pure play" ("especializada") de alta calidad y aprovecha la extensa experiencia de inversión de EIG en el sector global de GNL, respaldada por varios mil millones de dólares en compromisos para múltiples proyectos de GNL en los últimos 20 años. Entre los más recientes, se incluyen la adquisición de una participación de accionistas controlantes en GNL Quintero S.A., la terminal de regasificación de GNL más grande de Chile. La transacción también está en consonancia con la visión de la gestión del Tokyo Gas Group, "Compass 2030", en la que Tokyo Gas sigue demostrando el liderazgo en la transición al cero emisiones netas de CO2.

R. Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG, expresó: "El lanzamiento de MidOcean refleja nuestra profunda creencia en que el GNL es un elemento clave de la transición energética y la importancia del crecimiento de GNL como una fuente de energía estratégica desde el punto de vista geopolítico. Creemos que esta transacción le brinda a MidOcean una cartera fundamental de activos integrados de GNL con una ventaja en los costos en una jurisdicción de bajo riesgo, idealmente posicionada para suministrar a los clientes clave de Japón, Asia y en todo el mundo por muchas décadas venideras".

En junio de 2022, EIG anunció que el veterano de GNL, De la Rey Venter, anteriormente con Shell, se incorporó a MidOcean como director y presidente ejecutivo, con una trayectoria de 25 años de experiencia en operaciones internacionales, negociación y liderazgo empresarial en el sector de GNL.

El Sr. Venter manifestó: "Con el anuncio de hoy, MidOcean da los primeros pasos hacia la realización de su visión para generar una empresa de GNL material "pure play" que esperamos que ayude a la transición del mundo hacia un futuro sin emisiones netas. Vemos muchas oportunidades para expandir más la posición de MidOcean en el suministro en los mercados de GNL de todo el mundo y esperamos con ansias trabajar con nuestros socios y clientes".

Se tiene previsto que esta transacción se concrete en el primer semestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reguladoras de Australia.

Barrenjoey, Barclays y JP Morgan actuaron como asesores financieros de EIG en relación con esta transacción y White & Case actuó como asesor jurídico de EIG.

Acerca de EIG

EIG es un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, con $24 000 millones bajo gestión hasta el 30 de junio de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructuras relacionadas con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de historia, EIG ha comprometido más de $41 500 millones en el sector energético a través de más de 387 proyectos o empresas en 38 países de seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para obtener más información, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com o el sitio web de MidOcean en www.midoceanenergy.com.

