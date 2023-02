Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

EIG, inversionista institucional líder en los sectores de energía e infraestructura a nivel mundial, anunció hoy que ha dispuesto un plan comercial preestablecido (el "plan comercial") para permitir la venta de hasta 2 millones de acciones (las "acciones") de Harbor Energy plc (HBR.L o la "empresa") en poder de ciertas filiales controladas de EIG. Tal como se había anunciado previamente el 8 de julio de 2022, EIG completó la distribución de las acciones a varios inversionistas de fondos de EIG y accionistas afiliados de EIG. Las distribuciones fueron un evento imponible para ciertos accionistas afiliados de EIG y, como resultado, EIG está realizando una venta de las acciones de conformidad con el plan comercial, principalmente para cubrir dichas obligaciones fiscales. El plan comercial, firmado el 6 de febrero de 2023, permitirá que las acciones se vendan hasta el 9 de marzo de 2023 en momentos en los que EIG podría verse impedida de hacerlo según las leyes de uso de información privilegiada o las restricciones de negociación de Harbor Energy plc. El plan comercial será administrado por un corredor independiente y estará sujeto a restricciones preestablecidas de precio, volumen y tiempo establecidas en el plan comercial. Una vez finalizado el plan comercial, EIG seguirá siendo el mayor accionista de la empresa, con aproximadamente el 15 % de sus acciones en circulación a través de vehículos administrados y propiedad exclusiva.

Acerca de EIG

EIG es un inversionista institucional líder en los sectores de la energía e infraestructura a nivel mundial, con $24 000 millones bajo gestión al 31 de diciembre de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructuras relacionadas con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de trayectoria, EIG ha comprometido más de $41 500 millones en el sector energético a través de más de 396 proyectos o empresas en 42 países de seis continentes. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para obtener más información, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.

