Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

EIG, un inversor institucional líder en los sectores globales de energía e infraestructuras, anunció hoy que llegó a un acuerdo definitivo con Repsol S.A. ("Repsol") para adquirir una participación del 25% en Repsol Upstream, una empresa global de exploración y producción ("E&P") de reciente creación que comprende todo el negocio global de petróleo y gas de Repsol. La asociación estratégica proporciona capital inicial a Repsol para aumentar su inversión en la transición energética, específicamente para apoyar el crecimiento de los segmentos de generación de energía renovable, combustibles renovables y productos circulares de Repsol.

Según los términos del acuerdo, Breakwater Energy, una filial de EIG de nueva creación, adquirirá el 25% de las participaciones de Repsol Upstream a cambio de una contraprestación total de aproximadamente $4.800 millones, incluida la deuda, y Repsol mantendrá el 75% restante, lo que supone un valor empresarial total de aproximadamente $19.000 millones para Repsol Upstream. La empresa será controlada mayoritariamente por Repsol y se consolidará en las cuentas de Repsol.

Repsol Upstream es una empresa global de E&P, líder en el sector del gas, que poseerá y operará la cartera globalmente diversificada de activos de Upstream de Repsol, ofreciendo operaciones generadoras de efectivo y resistentes en torno a centros regionales clave, con un enfoque en los Estados Unidos. Se prevé que Repsol Upstream produzca aproximadamente 590.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el segundo semestre de 2022 y tiene unas reservas probadas y probables de 2.300 millones de barriles equivalentes a 31 de diciembre de 2021, de las que aproximadamente el 70% son de gas. Repsol Upstream también cuenta con recursos contingentes de 3.800 millones de barriles equivalentes a la misma fecha.

El negocio se ha comprometido a liderar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adoptando inicialmente los objetivos existentes de Repsol, incluida una reducción del 75% de la intensidad de carbono para 2025 a partir de un valor inicial de 2016, y la implementación de un plan de descarbonización, incluido el desarrollo de nuevos objetivos de reducción de emisiones de GEI a corto y medio plazo. La empresa también cuenta con un negocio de exploración ecológica dirigido a proyectos de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS), geotérmicos y de almacenamiento de hidrógeno.

Repsol Upstream mantendrá la plantilla actual del negocio y el equipo directivo existente. Se espera que la empresa se beneficie de la experiencia de Repsol como operador de Upstream de referencia, así como del conocimiento de EIG de los mercados globales de deuda y capital y de la experiencia Upstream, especialmente en Estados Unidos, el Mar del Norte, Brasil y Asia Pacífico. Repsol Upstream también se beneficiará de la reciente experiencia de EIG derivada de su exitosa formación, transformación y salida a bolsa de Harbour Energy. EIG cree que la transacción pone a Repsol Upstream en el camino hacia una futura liquidez en el mercado: tanto Repsol como EIG prevén la posibilidad de que el negocio cotice en Estados Unidos a partir de 2026, siempre que las condiciones del mercado sean favorables.

"La transición energética es la base de todas las decisiones que tomamos, y estamos encantados de asociarnos con un líder mundial de la talla de Repsol en esta atractiva oportunidad de liderar el cambio en nuestra industria", expresó R. Blair Thomas, presidente y CEO de EIG. "La evaluación del impacto ASG está integrada en las funciones principales de inversión y gestión de carteras de EIG, y esperamos trabajar con Repsol, un operador de clase mundial y líder de la transición energética, para seguir construyendo sobre las mejores prácticas ASG del negocio. A medida que el mundo busca cumplir con el doble objetivo de descarbonización y fiabilidad, creemos que esta asociación está bien posicionada para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de energía accesible, eficiente y segura".

"Nuestra ambición es liderar la transición energética, y este acuerdo pionero nos permite mantener la dirección estratégica de la unidad de Upstream y, al mismo tiempo, impulsar la transformación de la empresa y su perfil multienergético para alcanzar las cero emisiones netas en 2050", manifestó el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz.

Como parte de la transacción, EIG tendrá derecho a nombrar a dos miembros del Consejo de Administración de Repsol Upstream, compuesto por ocho miembros. Cuatro serán nombrados por Repsol, y los dos restantes serán independientes. EIG también tendrá derecho a nombrar a dos ejecutivos de alto nivel en el equipo de liderazgo de Repsol Upstream, uno de los cuales actuará como director de ESG y el otro dirigirá proyectos especiales, incluida la preparación de IPO.

Se espera que la transacción se cierre en los próximos seis meses, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Goldman Sachs & Co LLC y J.P. Morgan han actuado como asesores financieros de EIG en relación con la transacción. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan y Lazard actúan como asesores de mercados de capitales en relación con la financiación de la transacción. Latham & Watkins actúa como asesor legal de EIG.

Acerca de EIGEIG es un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, con $24.000 millones bajo gestión hasta el 30 de junio de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructuras relacionadas con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de historia, EIG ha comprometido más de $41.500 millones en el sector energético a través de más de 387 proyectos o empresas en 38 países de seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta con oficinas en Houston, Londres, Sydney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para obtener más información, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.

Acerca de RepsolRepsol es una empresa global multienergética que lidera la transición energética con su ambición de conseguir cero emisiones netas en 2050. Presente en toda la cadena de valor de la energía, la empresa emplea a 24.000 personas en todo el mundo y distribuye sus productos en casi 100 países a unos 24 millones de clientes.

Para alcanzar las cero emisiones netas en 2050, Repsol está desplegando un modelo integrado de tecnologías de descarbonización basado en la mejora de la eficiencia, el aumento de la capacidad de generación de energía renovable, la producción de combustibles bajos en carbono, el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes, la economía circular y el impulso de proyectos innovadores para reducir la huella de carbono de la industria.

https://www.businesswire.com/news/home/20220906006126/es/

Medios de comunicación: EIG FGS Global Kelly Kimberly/Brandon Messina +1 212-687-8080

Repsol +34 91 753 8787

