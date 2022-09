Comunicado de prensa de Business Wire: Egon Zehnder

Egon Zehnder, la empresa de asesoramiento sobre liderazgo más importante del mundo, en colaboración con Kearney, una de las principales firmas de consultoría de gestión a nivel mundial, anunció hoy los resultados de una nueva encuesta realizada en ocho países a más de 8.000 personas. El resultado de la encuesta desacredita el mito sobre la brecha generacional en ámbitos laborales, y demuestra que, a pesar de lo que se cree a menudo, la Generación Z, los Millennials, la Generación X y los Boomers se parecen bastante cuando se trata de cuestiones laborales.

La encuesta "Different Generations, Same Ideals: What Workers of All Ages Value in their Jobs" (Distintas generaciones, mismos ideales: lo que los trabajadores de todas las edades valoran en su trabajo), analizó las similitudes y diferencias entre las generaciones y resultó que tienen muchos puntos en común, especialmente en cuestiones tales como el bienestar personal, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, y cualidades que se esperan de los líderes. La diferencia más notable entre las generaciones es la forma en que cada grupo define y planea alcanzar sus deseos profesionales.

Las conclusiones más importantes de la encuesta son los siguientes:

-- Todas las generaciones consideran que el bienestar personal, la estabilidad y la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar son más importantes que el dinero. El 82 % de las personas encuestadas coincidieron en que velar por el bienestar de los trabajadores es el factor más importante a la hora de elegir un empleador. La estabilidad económica ocupa el segundo lugar entre los principales factores que los empleados buscan en una organización, seguida del equilibrio entre la vida laboral y personal, un salario competitivo y una cultura festiva.

-- Todas las generaciones valoran a los líderes que escuchan y potencian a los demás. En todas las generaciones, las cinco características principales de un líder ideal continúan siendo las mismas: los trabajadores desean líderes que escuchen a sus empleados, empoderen a sus equipos, sean transparentes en la toma de decisiones y comuniquen el objetivo principal de la organización.

-- Dos tercios de los empleados dejarían su trabajo por un puesto más importante. La "gran dimisión" y la "dimisión silenciosa" dieron lugar a la "gran negociación", trasladando el poder del lugar de trabajo a las manos de los empleados. Los trabajadores quieren trabajos que los satisfagan personalmente y, si un empleador no satisface sus necesidades, se llevarán su talento a otra parte. Por generaciones, los Millennials (70 %) son los más dispuestos a dejar un trabajo en busca de sentido, en comparación con la Generación X (59 %), la Generación Z (58 %) y los Boomers (54 %).

-- Entre todas las generaciones, los Millennials son los que se sienten más seguros y capacitados para superar las dificultades de la vida. Cuando los Millennials acceden a puestos de liderazgo potencian su confianza. El 76 % de los Millennials confía en que obtendrá el éxito que merece en la vida, seguidos por la Generación X (63 %), los Boomers (62 %) y la Generación Z (61%).

Los resultados de esta encuesta demuestran que existe una mayor alineación entre generaciones en el lugar de trabajo y que todas las generaciones podrían apoyarse en los puntos comunes, en lugar de focalizarse en las diferencias.

"Nos han inundado con narrativas polarizadoras en el lugar de trabajo que enfrentan a las generaciones más jóvenes con las mayores", afirmó Edilson Camara, Director general de Egon Zehnder. "Es importante que los líderes unan a los trabajadores de todas las edades, y la mejor manera de hacerlo es atendiendo sus preocupaciones y manteniendo a su equipo motivado hacia sus aspiraciones. Los líderes deben priorizar la satisfacción de los empleados simultáneamente con los objetivos empresariales para guiar a las organizaciones hacia un éxito óptimo".

Alex Liu, Socio gerente global de Kearney, afirmó: "En medio del deslumbramiento y las esperanzas de la era digital y las tensiones del loco mundo actual, es fácil olvidar que el anticuado deseo humano de alegría es tan esencial para lograr los objetivos empresariales como lo ha sido siempre".

Para más información sobre el estudio de Egon Zehnder y Kearney "Diferentes generaciones, mismos ideales: lo que los trabajadores de todas las edades valoran en su trabajo", en el que se encuestó a más de 8.000 personas de la fuerza laboral activa del mundo, visite https://www.egonzehnder.com/different-generations-same-ideals.

Tamaño de la muestra de la encuesta de generaciones8.181 participantes 5 generaciones:

-- Gen Z (nacidos entre 1997 o más jóvenes)

-- Millennials más jóvenes (nacidos entre 1988 y 1996)

-- Millennials más viejos (nacidos entre 1978 y 1987)

-- Gen X (nacidos entre 1965 y 1977)

-- Boomers (nacidos entre 1957 y 1964)

8 países: Brasil, China, Francia, Alemania, India, Japón, Reino Unido, Estados Unidos

Acerca de Egon ZehnderEgon Zehnder, la empresa de asesoramiento sobre liderazgo más importante del mundo, inspira a los líderes para que se enfrenten a cuestiones complejas con respuestas humanas. Ayudamos a las organizaciones a llegar al corazón de sus retos de liderazgo y ofrecemos información honesta y perspectivas para ayudar a los líderes a realizar su verdadero ser y propósito. Nuestros 560 consultores, repartidos en 63 oficinas y 37 países, son antiguos líderes sectoriales y funcionales que colaboran a la perfección en todas las geografías, sectores y funciones para ofrecer toda la potencia de la Firma a cada cliente, en todo momento.

Estamos convencidos de que juntos podemos transformar a las personas, las organizaciones y el mundo a través del liderazgo.

Para obtener más información, visite www.egonzehnder.com y síganos en LinkedIn y Twitter.

Acerca de KearneyKearney es una firma líder de consultoría empresarial a nivel mundial. Durante casi 100 años, hemos sido el asesor de confianza de las direcciones generales, los organismos gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro. Nuestra gente nos hace ser quienes somos. Impulsados por ser la diferencia entre una gran idea y hacerla realidad, ayudamos a nuestros clientes a abrirse camino. www.kearney.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220928005162/es/

Contacto

Stacy Drumtra, Chicago, Codirectora de marketing global stacy.drumtra@egonzehnder.com | +1 312 805 6736

Martin Klusmann, Codirector de marketing global martin.klusmann@egonzehnder.com | +49 170 236 0101

Ryan Dicovitsky | Dukas Linden Public Relations ryan@dlpr.com | +1 908 907 7703

Michaela Heselton | Directora de comunicaciones de marketing para Europa Michaela.heselton@kearney.com | +44 734 1128165

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.