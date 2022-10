Comunicado de prensa de Business Wire: Egon Zehnder

En un informe que publica hoy Egon Zehnder, la principal empresa de asesoramiento en materia de liderazgo del mundo, se concluye que, aunque los consejos de administración dan prioridad a la sostenibilidad, el margen de mejora es muy amplio, y que la composición, la cultura, la mentalidad y las aptitudes adecuadas son fundamentales para impulsar las agendas medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

El estudio, "Boards: Stepping Up as Stewards of Sustainability", elaborado a partir de los datos del informe sobre consejos de administración y sostenibilidad, The 2022 Sustainability Board Report, reveló que algo más de una cuarta parte de los directivos eran miembros de un comité relevante y que el 45% de los comités estaban comprometidos con las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Con vistas a la COP 27, el estudio señala el camino a seguir por los consejos de administración, y concluye que los consejos más diversos, con una cultura del valor, una divergencia de competencias y una mentalidad flexible, pueden ampliar este enfoque para poner los aspectos ambientales y sociales en el centro de su actividad empresarial.

El informe plantea cuatro recomendaciones que ayudarían a las empresas a aumentar su compromiso con la sostenibilidad:

-- Hacer que las cuestiones ASG pasen a ser el núcleo de las actividades del consejo de administración. Esto requiere que el consejo, guiado por el presidente, adopte un enfoque flexible, a sabiendas de que los planes cambiarán a medida que evolucione la situación.

-- Adoptar la educación y la autorreflexión del consejo de administración en materia ASG. Aunque las sesiones de formación y las consultas a expertos son herramientas útiles al comienzo de las actividades de sostenibilidad, los miembros del consejo de administración deben ser curiosos y estar al tanto de las cuestiones ASG pertinentes.

-- Garantizar la diversidad en cuanto a edad y género para desafiar las mentalidades. La encuesta reveló que los consejos de administración diversificados parecen funcionar mejor que los homogéneos. Aunque se ha mejorado la combinación de géneros, las empresas se beneficiarían de la incorporación de personas más jóvenes a sus consejos, para obtener más perspectivas.

-- Poner en marcha la cultura y la dinámica del consejo de administración. Tomar consciencia del potencial de unos consejos de administración diversos, valientes y visionarios es un paso importante en el camino hacia la sostenibilidad. Los consejos de administración deben cuestionar las prácticas actuales e idear nuevas formas de operar con las cuestiones ASG en primer plano.

"Es valiente no aceptar el incrementalismo", opina Jill Ader, presidenta de Egon Zehnder. "Si damos a los consejos la opción de ir lejos, y luego la de ir más lejos, es muy probable que tomen la opción más lejos".

Exploración en profundidad: principales conclusiones del estudio

-- La mayoría de los consejos de administración son conscientes del desafío de la sostenibilidad y se encuentran en diferentes etapas de compromiso con sus funciones de administración para impulsar la integración de los aspectos ASG. Sin embargo, no tienen las habilidades ni el conocimiento para integrar plenamente la sostenibilidad en las actividades y responsabilidades de los consejos. Para cambiar el funcionamiento de los consejos de administración se requiere visión y valor.

-- Los resultados ponen de manifiesto un vínculo entre la diversidad y el compromiso con los aspectos ambientales y sociales. En particular, destaca que las mujeres y los miembros más jóvenes de los consejos de administración tienen un efecto positivo en la sostenibilidad de las empresas. Un consejo de administración comprometido con la sostenibilidad también requiere una combinación adecuada de personas.

-- Se identifican cuatro acciones para aumentar la madurez de los consejos de administración en materia de sostenibilidad. Se trata de situar las cuestiones ASG en el centro de sus actividades, en lugar de ser una actividad secundaria; capacitar a los miembros de los consejos de administración mediante la formación y la exposición; cuestionar la mentalidad mediante una mayor diversidad; y cambiar la dinámica y la cultura de los consejos de administración garantizando que cuenten con la combinación adecuada de personas.

-- Las personas tienen diferente comprensión y compromiso con respecto a la sostenibilidad. Entre los miembros de los consejos de administración se encuentran aquellos que tienen un interés o una pasión individual por la sostenibilidad, pero es poco probable que impulsen la acción; los que tienen algo de interés en temas o soluciones individuales de sostenibilidad; los que impulsarán el cambio en la organización; y los que se comprometen con la sostenibilidad como un auténtico reto para el sistema. Los consejos de administración necesitan cada vez más a los que se encuentran más abajo en esta "franja de influencia" para integrar de forma significativa la sostenibilidad en sus actividades y decisiones. Este marco de evaluación de la gestión de Egon Zehnder puede ayudar a identificar las formas en que las personas pueden aportar mayor valor al consejo.

