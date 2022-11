Comunicado de prensa de Business Wire: Egon Zehnder

Egon Zehnder, la empresa mundial de asesoramiento sobre liderazgo, acaba de publicar los resultados de su "Global Board Diversity Tracker 2022-2023". El informe revela que, aunque los consejos de administración de las empresas están experimentando un progreso constante en cuanto a la diversidad de género, racial y étnica, es necesario intensificar la acción en el objetivo más amplio de la inclusividad, lo que mejorará la eficacia de estos consejos cada vez más diversos.

Aspectos destacados del informe:

-- El número de grandes empresas con al menos una mujer en el consejo de administración ha aumentado hasta el 93 %, desde el 89 % de 2020.

-- Aunque Australasia, Canadá, Sudáfrica y Malasia han transformado sus consejos de administración, los países de Europa Occidental son los que más han avanzado en los últimos 10 años.

-- En Estados Unidos, el 19 % de los puestos directivos entre las empresas del Russell 3000 estaban ocupados por integrantes del consejo que no eran blancos, frente al 13 % de 2019, según datos analizados de Institutional Shareholder Services.

Este aumento de la diversidad en los consejos de administración ha sacado a la luz una nueva necesidad: que las organizaciones que han priorizado la representación diversa desarrollen una cultura inclusiva en los consejos que permita compartir y valorar nuevas perspectivas. A medida que los consejos de administración se enfrenten a una mayor presión externa para modernizar sus operaciones, quienes los presidan deberán desempeñar un papel importante como defensores de la inclusión y la eficacia del consejo, además de seguir ampliando la definición de diversidad.

Aunque cada puesto en un consejo de administración tiene gran importancia, es necesario seguir avanzando en la diversificación de la representación del liderazgo en los consejos:

-- En 2022, el 25 % de los líderes de los comités de los consejos de administración a nivel mundial eran mujeres, frente al 21,2 % en 2020. También aumentó ligeramente el número de puestos de presidentes no ejecutivos ocupados por mujeres, hasta el 8,4 %, frente al 7,2 % de 2020, así como el 3,7 % de puestos de presidentes ejecutivos ocupados por mujeres, que fue un 0,7 % más que en 2020.

-- Según nuestro análisis de los datos de Institutional Shareholder Services, las personas no blancas en el Russell 3000 ocupaban el 19 % de los puestos directivos en 2022 y el 9 % de los puestos de presidente del consejo. A nivel de comités, el 13 % de directores no blancos presidían comités de auditoría, compensación o nominación y gobierno.

"Seguimos observando progresos en la diversificación de los consejos de administración, pero debemos reconocer que el trabajo duro no ha hecho más que empezar y que un mayor enfoque en la inclusión dará impulso, en última instancia, a un avance significativo. Aunque la trayectoria de cada consejo será diferente, el destino debería ser similar: un consejo con una cultura inclusiva con altos cargos que aporten una combinación de experiencia que integre perspectivas únicas en cada decisión que tome el consejo", señaló Pam Warren, codirectora de Práctica Global de Diversidad, Equidad e Inclusión de Egon Zehnder. "Para conseguirlo, debemos cambiar nuestra atención para impulsar la inclusión. Hay que repensar el proceso, la cultura y las operaciones que definen el tejido de nuestros consejos. Esto requerirá vulnerabilidad, aprendizaje y un compromiso con el cambio, pero los resultados tendrán un profundo impacto en los años venideros".

La diversidad LGBTQ+ también sigue teniendo poca representación y muchas veces no está definida en los consejos de administración. Según un informe de Out Leadership, menos del 1 % de las empresas de la lista Fortune 500 cuentan con políticas inclusivas dirigidas a líderes LGBTQ+, y solo 26 de los 5670 puestos de los consejos de administración están ocupados por líderes LGBTQ+, varios de los cuales los ocupa la misma persona. El informe también reveló que solo 41 empresas de la lista Fortune 1000 definen la diversidad de los consejos de administración como inclusiva de las personas LGBTQ+.

Sin embargo, desde el último "Global Board Diversity Tracker" de hace dos años, se han producido ciertos avances: en 2021, el Nasdaq promulgó requisitos de diversidad en los consejos de administración para que sus aproximadamente 3000 empresas cotizadas contrataran al menos a una mujer, así como a una persona con características de diversidad racial o LGBTQ+, además de exigir la divulgación de la composición demográfica de sus directores. En Canadá, se han establecido disposiciones para aumentar la representación femenina en los consejos de administración hasta el 50 % y la de otros grupos minoritarios (incluidos los miembros de la comunidad LGBTQ+) hasta el 30 % en un plazo de cinco y siete años, respectivamente.

"Es alentador asistir a un progreso en la dirección correcta, especialmente en países como Canadá, donde existen disposiciones destinadas a aumentar la representación de las mujeres y de las minorías, lo que incluye a las personas LGBTQ+", señaló Cynthia Soledad, codirectora de Práctica de Diversidad, Equidad e Inclusión de Egon Zehnder. "A medida que los consejos de administración pasen de centrarse únicamente en la representación a considerar también la inclusión, resultará crucial hacer evolucionar todos los procesos del consejo para que sean más inclusivos. Esto incluye las normas de las reuniones, la incorporación de directores y la planificación de la sucesión del liderazgo del consejo. Quien ocupe la presidencia del consejo desempeñará un papel fundamental en la realización de esta transición hacia la acción".

Para obtener más datos y un plan de acción para la inclusión en los consejos de administración, consulte el informe completo del "Global Board Diversity Tracker": https://www.egonzehnder.com/global-board-diversity-tracker.

Acerca del Global Board Diversity Tracker

El informe, que se publica cada dos años desde hace 18, sigue y analiza los avances en materia de diversidad de los consejos de administración en todo el mundo. El informe de este año ha analizado un total de 19 958 puestos en consejos de administración, utilizando datos de 1776 empresas que cotizan en bolsa en 44 países con una capitalización bursátil combinada de 8000 millones de euros, organizaciones que gozan de la influencia y la oportunidad de impulsar el impacto económico y cultural de sociedades enteras, así como de individuos. Dado que la trayectoria de cada consejo de administración será diferente, Egon Zehnder ha incluido en el informe otros sectores de la diversidad, con estudios de casos con directores, jefes ejecutivos y presidentes de todo el mundo para debatir la inclusión de lo que respecta a etnias, orientación sexual y demás perspectivas en la sala de juntas.

