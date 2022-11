Comunicado de prensa de Business Wire: Eczacibasi-Monrol

Eczacibasi-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con FutureChem, empresa radiofarmacéutica con sede en Seúl (Corea del Sur), para el suministro clínico del radioisótopo, Lu-177 n.c.a. (Lutecio-177 sin portador añadido), para apoyar el ensayo clínico de fase 2 con Ludotadipep, 177Lu-FC705, de FutureChem, que permite el uso de un nuevo fármaco de investigación (IND), para evaluar la eficacia y seguridad de la administración repetida de la dosis recomendada de Ludotadipep en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (mCRPC). El contrato de suministro clínico fue firmado por ambas partes el 18 de octubre de 2022 en Barcelona. Tras la comercialización del producto en Corea del Sur y Estados Unidos se firmará un nuevo contrato de suministro entre Monrol y FutureChem.

El director general de Monrol, Aydin Küçük,añadió: "Estamos encantados de trabajar con FutureChem y llegar a un acuerdo de suministro clínico para apoyar el programa de desarrollo clínico del innovador radiofármaco Ludotadipep, 177Lu-FC705 para evaluar la eficacia y la seguridad en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (mCRPC). La colaboración con FutureChem es otro ejemplo de que nuestra misión de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y transformar la atención al paciente no se detiene nunca".

Dae Yoon Chi, director ejecutivo de FutureChem, declaró: "En FutureChem estamos encantados de asociarnos con Monrol, una empresa con muchísimas ofertas para apoyar nuestros programas de desarrollo y nuestra cartera de proyectos. Estamos deseando poner en marcha muy pronto el suministro de radioisótopos de alta calidad para nuestros pacientes de ensayos clínicos de fase 2a en Estados Unidos. Tenemos una perspectiva de ampliar esta asociación, el suministro del radioisótopo, Lu-177 n.c.a. por Monrol para la comercialización del Ludotadipep, 177Lu-FC705".

FIN

Acerca de Monrol

Monrol, con sede en Estambul, una de las mayores empresas de medicina nuclear del mundo, lidera la innovación en el desarrollo y la fabricación de radioisótopos y radiofármacos de calidad GMP (buenas prácticas de fabricación). Monrol distribuye su cartera de radiofármacos de primera calidad con excelencia en los mercados mundiales. Monrol es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que proporciona apoyo a las primeras etapas de desarrollo de sus clientes y ofrece servicios totalmente integrados para las actuales empresas dinámicas y virtuales que llevan los nuevos conceptos de productos a los ensayos clínicos y realizan los estudios demostrativos preliminares para pasar a los primeros estudios en humanos. Monrol se compromete a transformar y mejorar la experiencia de los pacientes en el tratamiento del cáncer con su cartera de radiofármacos que distribuye en más de 50 países de todo el mundo. Para saber más, visite www.monrol.com y LinkedIn.

Acerca de FutureChem

Desde su creación en 1999, FutureChem lidera la industria de los radiofármacos a través de la investigación y el desarrollo. FutureChem es pionero a nivel mundial en la producción de precursores y compuestos radiofarmacéuticos, el desarrollo de radiofármacos notables y la comercialización mundial de nuevos medicamentos. FutureChem ha desarrollado tecnologías competitivas y productos innovadores con la misión de convertirse en una compañía de radiofármacos de categoría mundial, para contribuir a una sociedad sana y feliz, protegiendo la salud de los pacientes.

Para obtener más información, visite www.futurechem.co.kr

Acerca de FC705 y 177Lu-FC705

Radiofármacos terapéuticos de 2.a generación dirigidos al antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA). El 177Lu-FC705 pertenece a la 2.ª generación de fármacos introducidos con albúmina como aglutinante. Su hidrofilia es mayor que la de otros compuestos, y su unión inespecífica es baja. El 177Lu-FC705 tendrá una captación cada vez mayor en el cáncer de próstata debido a la introducción del aglutinante de albúmina, mientras que se excretará rápidamente de los órganos no afectados. En este sentido, se puede esperar que el 177Lu-FC705 marcado con 177Lu tenga un efecto terapéutico importante y cause muy pocos daños a los órganos normales. Actualmente, la eficacia de 177Lu-FC705 se está probando clínicamente en la fase 2 en Corea y en fase 1/2a en Estados Unidos.

Acerca del Lutecio177 n.c.a.

El Lutecio-177 sin portador añadido (n.c.a.) es un radioisótopo de elección para la terapia dirigida con radionúclidos. El proceso de producción de Lu-177 n.c.a. permite actualmente contar con opciones de tratamiento con el potencial de mejorar los resultados en algunos pacientes con cáncer y, de cara al futuro, más opciones de tratamiento potenciales en fase de desarrollo clínico. Las propiedades únicas del Lu-177 n.c.a. lo convierten en un radioisótopo deseable desde el punto de vista teranóstico para la terapia con radionúclidos receptores de péptidos (PRRT) en el tratamiento de ciertos cánceres como los tumores neuroendocrinos y el cáncer de próstata. El Lutecio-177 n.c.a. DMF de Monrol, está registrado por la FDA.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221118005263/es/

Contacto

Para más información, comuníquese con:

Monrol Aydin KüçükDirector general monrol@monrol.com

FutureChem Dae Yoon Chi Director ejecutivo daeyoon.chi@futurechem.co.kr

Consultas de la prensa Alkim Aydin Correo electrónico: alkim.aydin@monrol.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.