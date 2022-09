Comunicado de prensa de Business Wire: Eckoh

Eckoh, el proveedor global de soluciones de seguridad de compromiso del cliente, ha nombrado a Ruth Oakey como directora de marketing global.

Oakey, quien previamente se desempeñó como responsable global de marketing digital en Atos, aporta más de 25 años de experiencia a Eckoh. Será un recurso muy valioso para apoyar el crecimiento exitoso de Eckoh como líder del mercado en seguridad de pagos y datos de compromiso del cliente.

Oakey será subordinada de Nik Philpot, el director ejecutivo de la empresa, y ha asumido la responsabilidad de la estrategia de marketing global de Eckoh y su ejecución tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido.

Nik Philpot, director ejecutivo, señaló: "Estamos encantados de confirmar a Ruth como nuestra directora de marketing global en Eckoh. Posee una experiencia enormemente relevante en tecnología B2B y compromiso del cliente, y aporta una gran cantidad de conocimientos de marketing digital y de tecnología que realmente nos ayudará a continuar impulsando nuestros ambiciosos planes de crecimiento global".

Ruth posee experiencia en la dirección de operaciones de marketing, con liderazgo en equipos globales que abarcan distintas funciones, y en la ejecución de planes de marketing estratégicos alineados con el éxito comercial en el ámbito de B2B. Es muy versada en marketing basado en cuentas, generación de información y planificación de llegada al mercado global para lograr esos objetivos comerciales.

Por su parte, Ruth afirmó: "Es un momento excelente para incorporarse a Eckoh, con sus planes de crecimiento continuo luego de la adquisición de Syntec. Realmente no veo la hora de colaborar con el equipo, de generar ideas innovadoras y creativas de marketing que atraigan nuevos clientes a Eckoh y de hacer mi aporte a los impresionantes antecedentes de retención de clientes la empresa".

Acerca de Eckoh

Eckoh es un proveedor global de soluciones de seguridad para la participación del cliente, que brinda asistencia a una clientela internacional desde sus sucursales en el Reino Unido y los EE. UU.

Sus productos de pago seguro ayudan a que sus clientes reciban los pagos de forma segura de sus clientes a través de distintos canales. Los productos, que incluyen la solución CallGuard patentada, pueden alojarse en la nube o implementarse en el sitio del cliente, y eliminan los datos confidenciales de pago y personales de los centros de contacto y los entornos de TI. Ofrecen a los comercios una manera simple y efectiva de reducir el riesgo de frauda, protegen datos confidenciales y garantizan el cumplimiento con las Normas de Seguridad de la Información en la Industria de Medios de Pago (PCI DSS) y otras regulaciones de seguridad de los datos más amplias. Eckoh es proveedor de servicios Nivel Uno de PCI DSS desde 2010, y protege más de 5000 millones de dólares en pagos al año.

Las soluciones de contacto con el cliente de Eckoh permiten realizar consultas y transacciones en cualquier dispositivo a elección del cliente, para que las organizaciones aumenten la eficiencia, reduzcan los costos operativos y ofrezcan una experiencia verdaderamente omnicanal. Eckoh también asiste a las organizaciones en la transformación de la forma en que interactúan con sus clientes, al ofrecer servicios de transición y soporte durante la implementación de las innovadoras soluciones de contacto con el cliente de Eckoh.

La gran cartera de clientes de Eckoh proviene de una amplia gama de mercados verticales e incluye vendedores minoristas, organizaciones de salud, agencias gubernamentales, proveedores de telecomunicaciones, proveedores de servicios públicos y organizaciones de servicios financieros.

