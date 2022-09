Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión de energía Eaton mostrará la innovadora cartera de soluciones de combustión interna del Grupo de Vehículos para vehículos comerciales del 20 al 25 de septiembre en la feria de transporte IAA en Hannover, Alemania.

"Aunque la transición a la electrificación está progresando, los fabricantes de equipos originales (OEM) siguen buscando mejoras en las emisiones y el consumo de combustible de los motores de combustión interna", afirmó Traci Melville, vicepresidenta sénior y directora general de Productos Globales del Grupo de Vehículos de Eaton. "De hecho, según KGP Powertrain Intelligence, en la próxima década se producirán más de 30 millones de vehículos comerciales con motor diésel".

Las tecnologías de Actuación variable de válvulas son flexibles y reducen las emisiones

Las soluciones de Actuación variable de válvulas (VVA) de Eaton son flexibles y se adaptan a cualquier arquitectura de tren de válvulas, permitiendo a los clientes OEM implementar una o varias funciones que pueden reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) y disminuir el uso de combustible.

La desactivación de cilindros mantiene la reducción catalítica selectiva (SCR) a temperaturas óptimas haciendo funcionar solo dos o tres cilindros en lugar de los seis en condiciones de carga ligera. De este modo, se consiguen temperaturas de escape más elevadas de los cilindros en funcionamiento a bajas velocidades y cargas o cuando el camión está en punto muerto, dos condiciones que pueden enfriar rápido los sistemas de postratamiento. Al mismo tiempo, la desactivación de cilindros también reduce el consumo de combustible.

El cierre tardío de las válvulas de admisión mejora el rendimiento térmico del motor, permitiendo una mayor proporción de compresión, lo que reduce las emisiones de CO2 y aumenta la temperatura de los gases de escape que contribuye al rendimiento del postratamiento.

La bomba EGR de TVS es más controlable que las ofertas de la competencia

La bomba de recirculación de gases de escape (EGR) de TVS® de desplazamiento positivo de Eaton permite el uso de un turbo de alta eficiencia para reducir las pérdidas de bombeo del motor y aumentar el ahorro de combustible. La bomba de EGR de TVS® la acciona un motor eléctrico de 48 voltios, lo que la hace completamente independiente de la velocidad del motor y mucho más controlable que los sistemas de EGR sin bomba.

El freno de motor por descompresión es compacto y se integra en los motores pequeños

La tecnología de freno de motor por descompresión de Eaton mejora la potencia de frenado en todo el rango de funcionamiento del motor y es compacta para facilitar su integración en motores pequeños.

El freno por descompresión del motor de Eaton es un sistema de tren de válvulas con un mecanismo para cambiar rápidamente entre el modo de conducción y el de frenado del motor según los requisitos del cliente y puede integrarse en un conjunto estándar.

Las válvulas de Eaton funcionan en aplicaciones de motor exigentes

Eaton ofrece una cartera de válvulas diferentes, entre las que se incluyen las monometálicas y bimetálicas, las sólidas y las huecas refrigeradas por sodio, las de asiento y las revestidas, que proporcionan una solución adecuada para todas las aplicaciones del vehículo. Eaton está desarrollando nuevas tecnologías de válvulas para los futuros vehículos comerciales, incluidos aquellos con motores de combustión interna (ICE) de hidrógeno. A diferencia de los motores tradicionales de vehículos comerciales que funcionan con diésel, las cadenas cinemáticas con ICE de hidrógeno pueden funcionar con combustión en seco a temperaturas extremadamente elevadas en función de la calibración del motor.

Eaton está aprovechando sus casi 100 años de experiencia en la producción de válvulas para respaldar las aplicaciones de hidrógeno y la próxima generación de motores diésel. Una posible solución es una válvula hueca rellena de sodio, que permite la refrigeración interna. La protección contra el desgaste se garantiza mediante la selección de los materiales y revestimientos adecuados entre los diversos grados disponibles en la cartera de Eaton.

Eaton y Tenneco ofrecen un sistema de gestión térmica de los gases de escape para reducir las emisiones

Eaton y Tenneco lanzaron un acuerdo de desarrollo conjunto entre el Grupo de Vehículos de Eaton y el negocio de Aire Limpio de Tenneco para producir un sistema integrado de gestión térmica de los gases de escape que permita a los fabricantes de camiones comerciales cumplir con las próximas regulaciones sobre emisiones.

El sistema integrado de gestión térmica de los gases de escape proporciona calor directamente al sistema de postratamiento del vehículo, que es esencial para reducir las emisiones nocivas de los gases de escape. El ventilador de TVS® de Eaton, accionado eléctricamente, controla con precisión el flujo de aire para que el sistema pueda mantener las temperaturas óptimas de postratamiento.

El controlador del calentador del catalizador eléctrico de 48 voltios proporciona un control preciso de postratamiento

Eaton ofrece un controlador de calentador de catalizador eléctrico refrigerado por aire como parte de su cartera más amplia de sistemas eléctricos de 48 voltios. Contiene varias tecnologías que permiten a los fabricantes integrar las arquitecturas de 48 voltios en los vehículos comerciales de próxima generación. El controlador gestiona la potencia suministrada al calentador de postratamiento y está diseñado para recibir órdenes del sistema de postratamiento y proporcionar capacidades de arranque y parada suaves para mantener el control de la tensión del sistema.

Convertidor DC-DC de 48 voltios para sistemas eléctricos de doble voltaje

Eaton está desarrollando un convertidor DC-DC para arquitecturas de sistemas de 48V que permitirán a los futuros trenes motrices cumplir con las nuevas regulaciones de emisiones y proporcionar mayores niveles de energía eléctrica para la reducción de CO2 y los sistemas de conducción autónoma. A diferencia de las ofertas de la competencia, los convertidores DC-DC de Eaton son operativos en temperaturas ambiente de hasta 85 °C y cuentan con una eficiencia de diseño del 97%.

Supercondensadores para el almacenamiento de energía en sistemas de 48 voltios

Eaton cuenta con una cartera actual de supercondensadores para su uso en aplicaciones de vehículos comerciales, incluidos los sistemas de vehículos comerciales de 48V. Además, Eaton está desarrollando tecnología avanzada para aumentar aún más el nivel de potencia y la capacidad de almacenamiento de energía en estos productos.

Los supercondensadores pueden cargarse y descargarse rápidamente a mayor velocidad que las baterías de iones de litio. Aunque el tamaño y el peso son comparables a los paquetes de iones de litio, los supercondensadores no retienen altos niveles de energía en comparación, no requieren un sistema de refrigeración líquida y tienen un ciclo de vida más largo.

Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía que se dedica a mejorar la calidad de vida y a proteger el medio ambiente para las personas en todo el mundo. Eaton se guía por su compromiso de hacer negocios correctamente, operar de forma sostenible y ayudar a sus clientes a gestionar la energía: hoy y en el futuro. Aprovechando las tendencias de crecimiento global de la electrificación y la digitalización, Eaton está acelerando la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudando a resolver los desafíos más urgentes en el mundo en materia de gestión de la energía, y haciendo lo mejor para sus grupos de interés y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cotiza en la Bolsa de Nueva York desde hace casi un siglo. En 2021, nuestros ingresos ascendieron a $19.600 millones y brindamos servicios a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

Contacto

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

