Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de administración de energía Eaton anunció hoy que su negocio de eMobility ha presentado una unidad de desconexión de batería (battery disconnect unit, BDU) que se puede combinar con la tecnología de protección de circuitos mejorada Breaktor® para brindar protección de circuitos en los vehículos electrificados (electrified vehicles, EV) al tiempo que reduce la complejidad y el costo general.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005301/es/

Eaton's battery disconnect unit combined with Breaktor® circuit protection technology provides circuit protection in electrified vehicles while reducing overall complexity and cost. (Photo: Business Wire)

Cuando se combina con la tecnología de protección de circuito Breaktor, que combina la conmutación de la corriente y la protección contra cortocircuito bidireccional reiniciable con actuación rápida, la BDU de Eaton elimina la necesidad de hasta 15 componentes adicionales del sistema. Los sistemas tradicionales requieren una combinación de fusibles y contactores pirotécnicos y térmicos.

"A medida que los fabricantes continúan aumentando los niveles de potencia en los vehículos eléctricos, es cada vez más importante contar con soluciones de protección capaces y confiables", indicó Kevin Calzada, gerente de Estrategia de Producto Global, negocio de eMobility de Eaton. "Nuestra BDU combinada con nuestra tecnología de protección de circuito Breaktor proporciona todo lo necesario, en un paquete compacto y eficaz, para proteger al vehículo y a los ocupantes".

La función principal de la BDU es servir como un interruptor de encendido/apagado de la batería según el modo en que esté funcionando el EV, como carga o conducción. Los modelos actuales de vehículos eléctricos se basan en una de las tres configuraciones tradicionales de BDU: fusible y contactor; pirofusible y contactor; o fusible, pirofusible y contactor, todos usados juntos en una sola BDU. Si bien todos brindan funciones de conmutación y protección, cada uno tiene desventajas, que incluyen la complejidad general del sistema, la capacidad de servicio, las dificultades de coordinación y la susceptibilidad a la fatiga bajo niveles de corriente altos.

Agregar tecnología de protección de circuito Breaktor a la BDU de Eaton brinda funcionalidad y beneficios adicionales, incluido el accionamiento activo y pasivo en un solo dispositivo; la capacidad de pasar a un estado desactivado en una amplia variedad de condiciones de falla; seguridad funcional mejorada; la capacidad de restablecerse después de una falla de alta energía; y la capacidad de reemplazar hasta cuatro componentes eléctricos de alto voltaje, lo que reduce la complejidad y el costo a nivel del sistema.

"El diseño de activación automática, la electrónica de diagnóstico y el contacto de espejo de nuestra tecnología de protección de circuitos Breaktor ayudan a lograr los objetivos de seguridad funcional de BDU", explicó Calzada. "Con su controlador de bobina, economizador y el circuito de detección/disparo integrados, la tecnología de protección del circuito Breaktor también reduce el costo y la complejidad del sistema de administración de las baterías".

La tecnología de protección del circuito Breaktor de Eaton también permite una carga rápida de CC (corriente continua) de hasta 350 kW cuando se usa para proteger y cambiar el circuito de carga rápida de CC, lo que permite que los vehículos eléctricos se carguen en 15 minutos o menos. Esta capacidad es posible gracias a las actualizaciones recientes de la gestión térmica y los materiales de la tecnología de protección del circuito Breaktor para aumentar su capacidad de potencia. La tecnología de protección de circuito de interruptor ahora puede transportar 500 amperios de forma continua y hasta 750 amperios de corriente continua cuando se aprovecha un sistema de enfriamiento activo o pasivo.

"Breaktor logra las mejores clasificaciones actuales de su clase, y estas pueden incrementarse aún más con una estrategia de enfriamiento adecuada", señaló Calzada. "Eaton puede diseñar y desarrollar un sistema de enfriamiento compatible con las especificaciones del cliente e integrarlo en una BDU para cumplir con estos crecientes requisitos de energía".

Obtenga más información sobre la unidad de desconexión de batería de Eaton.

Eaton es una compañía de administración de energía que se dedica a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todo el mundo. Nos guía nuestro compromiso con hacer las cosas bien, operar de manera sostenible y ayudar a nuestros clientes a administrar la energía, tanto hoy como en el futuro lejano. Al aprovechar las tendencias mundiales de crecimiento en torno a la electrificación y digitalización, aceleramos la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudamos a resolver los desafíos de administración de energía más apremiantes del mundo y hacemos lo que es mejor para las partes interesadas y para toda la sociedad.

Eaton, una empresa fundada en 1911, opera en la NYSE desde hace casi un siglo. En 2021, nuestras ganancias fueron de 19 600 millones de USD y prestamos servicio a clientes de más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005301/es/

Contacto

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.