Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión de energía Eaton anunció que su negocio de eMobility ha presentado una válvula de ventilación de una sola etapapara baterías de los vehículos eléctricos (EV). La válvula actúa como un alivio de sobrepresión para baterías del vehículo.

"A medida que el mercado de vehículos eléctricos sigue creciendo, las baterías son cada vez más potentes y generan más calor. Los fabricantes de equipos originales están diseñando nuevos sistemas de seguridad para aliviar el impacto de los eventos térmicos", informó Jens Buhlinger, director de Desarrollo de Tecnología de Baterías del Grupo de Vehículos de Eaton. "Nuestra nueva válvula de ventilación para baterías está diseñada para permitir una rápida liberación de la sobrepresión en la de baterías".

Una situación de desbordamiento térmico de la batería puede ocurrir cuando las celdas individuales dentro de la unidad fallan debido a un impacto físico o a un cortocircuito. La válvula de ventilación para baterías de una sola etapa de Eaton puede diseñarse de forma precisa y flexible para satisfacer presiones de apertura específicas y optimizar la ventilación. La tecnología de resellado probada de la válvula permite a los clientes de Eaton especificar presiones de apertura muy bajas y probar una funcionalidad del 100% en comparación con la tecnología de válvula de estallido convencional que se utiliza habitualmente en el mercado hoy en día.

"Nuestra nueva válvula de ventilación para baterías cuenta con una tecnología de conexión rápida de fácil montaje, lo que reduce la complejidad para los fabricantes de baterías, al tiempo que garantiza una conexión robusta que se mantiene en su lugar", informó Buhlinger. "Nuestra característica de conexión rápida fue desarrollada en función de tecnologías probadas de nuestros más de 30 años de experiencia en la ventilación de emisiones de combustible críticas para la seguridad".

Eaton tiene previsto sumar nuevas tecnologías a su oferta de seguridad para baterías, incluida una válvula de doble etapa que incorpora todas las características de la versión de una sola etapa, así como soluciones de gestión de la humedad para el interior de las baterías de los vehículos eléctricos.

Obtenga más información sobre la válvula de ventilación para baterías de una sola etapade Eaton.

Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía dedicada a mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente para las personas en todo el mundo. Eaton se guía por su compromiso de hacer negocios correctamente, operar de forma sostenible y ayudar a sus clientes a gestionar la energía, hoy y en el futuro. Aprovechando las tendencias de crecimiento global de la electrificación y la digitalización, Eaton está acelerando la transición del planeta hacia las energías renovables, ayudando a resolver los desafíos más urgentes del mundo en materia de gestión de la energía y haciendo lo mejor para sus accionistas y para toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton cotiza en la Bolsa de Nueva York desde hace casi un siglo. En 2021, nuestros ingresos ascendieron a $19.600 millones y prestamos servicios a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220913005121/es/

Contacto

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.