Comunicado de prensa de Business Wire: Eaton

La empresa de gestión de energía Eaton exhibirá tecnologías para fomentar el viaje de cero emisiones en el mercado de vehículos comerciales del 20 al 25 de septiembre en el evento IAA Transportation en Hannover, Alemania.

"Ayudamos a nuestros clientes de todo el mundo con tecnologías que resuelven algunos de los desafíos más complejos a través del ecosistema de vehículos electrificados (EV)", comenta Scott Adams, presidente de la empresa de movilidad electrónica Eaton. "Eaton ofrece una amplia gama de tecnologías de EV para vehículos eléctricos de batería completa, con pila de combustible y comerciales híbridos, así como también soluciones de infraestructura de carga de EV".

La unidad de distribución de energía flexible proporciona una potencia segura para vehículos electrificados comerciales

La empresa de movilidad electrónica de Eaton ofrece una nueva Unidad de distribución de energía flexible (PDU) para vehículos comerciales electrificados de alta tensión que está diseñada únicamente para manejar múltiples requisitos de carga.

La PDU flexible integra la tecnología de protección de circuito Breaktor®, que mejora la seguridad del vehículo y protege los componentes de cualquier nivel de condición de sobrecorriente de manera más efectiva que los métodos de protección de circuitos tradicionales. La solución de protección de circuitos Breaktor se puede restablecer como un interruptor, lo que posibilita la reactivación del dispositivo tras una verificación de la funcionalidad y reduce el costo tanto para el OEM como para el cliente.

El PDU flexible también aprovecha los terminales anticorrosivos y sellados, y los conectores de Royal Power Solutions, un líder global en la distribución de energía y soluciones de transmisión que Eaton adquirió a principios de este año. Los fusibles de la serie Bussmann® de Eaton también están integrados para cumplir con los requisitos para el uso en los últimos vehículos electrificados de elevada energía con valores nominales de hasta 1000 voltios de corriente directa (VDC) y 600 amperes.

La PDU flexible de Eaton protege los componentes esenciales y a los ocupantes, y también una unidad inteligente que proporciona la información de diagnóstico del OEM, incluido dónde se consume la mayor parte de la energía, para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Su diseño integrado y optimizado reduce la cantidad de componentes y disminuye la complejidad.

Transmisiones de vehículos electrificados, la velocidad mejora el rendimiento, rango

Las transmisiones de 4 velocidades nuevas de Eaton proporcionan un rendimiento superior en grados y aceleración para vehículos comerciales electrificados mientras ofrecen valores de velocidad más flexibles comparados con las tecnologías competitivas. Las transmisiones de 4 velocidades compactas para vehículos comerciales electrificados medianos y grandes también mejoran la eficiencia del sistema, lo que permite un rango de vehículo más largo y una mayor duración de la batería.

"Proporcionamos transmisiones para múltiples fabricantes de vehículos comerciales globales y muchos más están interesados", afirma Adams. "Con décadas de experiencia, continuamos desarrollando nuestro patrimonio como uno de los principales proveedores de transmisiones de vehículos comerciales".

Conversores DC-DC disponibles en una gama de parámetros de configuración de energía

Eaton introdujo hace poco un conversor de DC-DC de 48 voltios para energizar accesorios, como frenos antibloqueo e iluminación para vehículos comerciales con sistemas eléctricos de 48 voltios. A diferencia de las ofertas competitivas, los convertidores DC-DC de Eaton funcionan en temperaturas ambiente de hasta 85 grados Celsius y muestran una eficiencia de diseño del 97 %.

La gama de convertidores DC-DC de Eaton cubre un espectro de requisitos de energía, que va desde sistemas de baja a alta tensión, de acuerdo con las especificaciones del cliente. Se pueden adaptar los convertidores para ciclos de trabajos particulares a través de su arquitectura de control digital avanzada, lo que posibilita modos de control flexibles a través de la adaptación de firmware.

La adquisición de Green Motion refuerza las capacidades de cargas de vehículo de Eaton

En marzo de 2021, Eaton adquirió Green Motion SA, un diseñador líder y fabricante de hardware de carga de vehículos eléctricos y software relacionado. La experiencia y conocimientos en infraestructura de cargas de vehículos eléctricos eficientes incluye la producción y operación de estaciones de carga, el diseño de software de administración para redes de carga y la actuación como un proveedor de servicios de movilidad eléctricos.

La estrategia "Construcciones como una grilla" amplía las posibilidades de carga

Muchos lugares de trabajo alojan flotas de vehículos, como automóviles para el equipo de ventas y camionetas para las entregas. Los gerentes de flotas cambiarán a EV o ahora o en el futuro, querrán electrificar su flota y a la vez asegurar la continuidad empresarial. El enfoque "Construcciones como una grilla" de Eaton ayuda a los gerentes de flotas a diseñar una estrategia de carga de EV que es rápida de implementar, cibersegura y escalable, de modo que puedan agregar más capacidad de carga de EV cuando sea necesario.

La estrategia puede incluir infraestructura de carga de EV en el sitio o depósito, partes renovables en el sitio, como paneles solares en edificios y opciones para conductores de flotas para cargar en su casa y cuando estén viajando. La infraestructura física y digital de Eaton transforma un lugar de trabajo o depósito en un centro de energía y, debido a que es una puerta de enlace a la electrificación de toda la funcionalidad del sitio, también es una inversión en la transición de energía.

Eaton es una empresa de administración de energía inteligente dedicada a mejorar la calidad de vida y a proteger el medioambiente para las personas de todas partes. Eaton se guía por su compromiso para hacer negocios de forma correcta, operar de manera sustentable y ayudar a sus clientes a administrar la energía, hoy y también en el futuro. Aprovechando las tendencias de crecimiento global de la electrificación y digitalización, Eaton acelera la transición del planeta a la energía renovable y ayuda a sortear los desafíos de administración de energía más urgentes del mundo, y a hacer lo que es mejor para sus partes interesadas y toda la sociedad.

Fundada en 1911, Eaton se ha incluido en la Bolsa de Nueva York durante casi un siglo. Informamos ingresos de $19,6 mil millones en 2021 y brindamos servicios a clientes en más de 170 países. Para obtener más información, visite www.eaton.com. Síganos en Twitter y LinkedIn.

