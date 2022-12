Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority PJSC

La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái PJSC (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), el único proveedor de los servicios de electricidad y agua del Emirato de Dubái, que cotiza en el Mercado de Finanzas de Dubái (DFM), llevó a cabo su 2da asamblea general de 2022. Los accionistas de DEWA han aprobado el pago de un dividendo especial de 2030 millones de dírhams con una fecha registrada para el 22 de diciembre de 2022.

A la reunión, moderada por HE Matar Humaid Al Tayer, presidente de la junta directiva de DEWA, asistieron HE Saeed Mohammed Al Tayer, director gerente y director ejecutivo de DEWA, y miembros de la junta directiva de DEWA. También se contó con la participación del 89,43 % de los accionistas.

Atractiva rentabilidad por dividendos

Para los accionistas que invirtieron en acciones de DEWA antes de la fecha de fecha de registro de dividendos del 22 de diciembre de 2022 (con una última fecha de derecho el 20 de diciembre de 2022), la próxima rentabilidad por dividendos será del 6,64 %, con un precio de oferta pública de acción de 2,48 dírhams por acción.

"Guiados por la visión y las directivas de nuestro sabio equipo de líderes, seguimos evidenciando un gran progreso en nuestra estrategia, que consiste en lograr un crecimiento sostenible, permanecer en la vanguardia de la inteligencia y la excelencia operativa, optimizar los rendimientos para todas las partes interesadas al tiempo que minimizamos nuestra huella medioambiental, garantizar una rentabilidad sin interrupciones y un crecimiento duradero, y capitalizar nuestro valor de crecimiento con el paso del tiempo. Esto forma los cimientos de nuestra propuesta de valor central para los accionistas. Nuestros ingresos netos durante los primeros 9 meses de 2022 son un 21 % más altos que los observados en el mismo periodo del año pasado. Si los analizamos de forma independiente, los ingresos netos de estos 9 meses están casi a la par de los ingresos netos registrados en todo 2021. Hemos aumentado el pago de dividendos a los accionistas para 2022 de 6200 millones de dírhams a 8230 millones de dírhams. Con un precio de acción adherida a una oferta pública de 2,48 dírhams por acción, la rentabilidad por dividendos de DEWA en 2022 es del 6,64 %. Esta rentabilidad por dividendos es más atractiva que la exhibida por la mayoría de las compañías que cotizan en ADX, DFM y Tadawul, y también es superior si la comparamos con otras empresas de servicios públicos mundiales", afirmó HE Saeed Mohammed Al Tayer, director gerente y director ejecutivo de DEWA.

