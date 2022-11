Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

La Dubai Electricity and Water Authority PSJC (Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái, Sociedad Anónima Pública) (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), el proveedor de servicios de electricidad y agua exclusivo del Emirato de Dubái, que cotiza en el Mercado Financiero de Dubái (Dubai Financial Market, DFM), ha informado los resultados financieros del tercer trimestre de 2022, en los que se registran AED 8550 millones de ingresos y AED 3170 millones de ganancias netas. En lo que va del año, los ingresos de la ascienden a AED 2063 millones, mientras que las ganancias netas suman alcanzan AED 6470 millones.

Dubai Electricity and Water Authority PJSC 9M-2022 profit rises 21% to AED 6.47 billion (Graphic: AETOSWire)

Un fuerte rendimiento financiero basado en la demanda

El aumento en los primeros nueve meses del año de los ingresos de la DEWA en un 15 %, por un monto de AED 2063 millones, se basó, principalmente, en un aumento de la demanda y una transición a una estructura tarifaria normalizada. Durante estos primeros nueve meses de 2022, la demanda energética en Dubái aumentó un 5 % en comparación con el mismo período en 2021. Asimismo, la demanda de agua también aumento en ese mismo período, específicamente en un 6,4 %.

"En consonancia con la visión de una cúpula de liderazgo inteligente que apunta a afianzar la posición de Dubái como centro financiero y económico líder a nivel mundial, en los primeros 9 meses de 2022 hemos obtenido ganancias que, podría decirse, equivalen a las ganancias netas de todo el año 2021. Este récord en los resultados evidencia nuestro firme enfoque en lograr nuestras prioridades estratégicas para un crecimiento sostenible e innovador. Estamos en una muy buena posición para alcanzar el mejor rendimiento anual en la historia. Además, hemos avanzado en forma sostenida para desbloquear el valor de nuestros accionistas mediante el pago de nuestro primer dividendo de AED 3100 millones en octubre de 2022, con el anuncio de nuestra intención de lanzar EMPOWER, una subsidiaria de la que somos propietarios en un 70 %, y con la recomendación del pago de un dividendo especial de una única vez, de AED 2030 millones, a pagar a nuestros accionistas en diciembre. Para el año financiero 2022, esperamos un retorno de AED 8230 millones en dividendos para nuestros accionistas", señaló HE Saeed Mohammed Al Tayer, director general y ejecutivo de DEWA.

La demanda de energía durante los primeros 9 meses de 2022 alcanzó los 40,7 TWh, en comparación con 38.6 TWh en los primeros 9 meses de 2021. Además, el pico de demanda de la DEWA en los primeros 9 meses de 2022 fue de 9,5 GW, un aumento del 3,3 % para el mismo período el año anterior.

