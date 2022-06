Comunicado de prensa de Business Wire: Dubai Electricity and Water Authority

La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) está recibiendo solicitudes de expositores, empresas y visitantes para reservar sus stands y participar en la 24.a Exhibición sobre agua, energía, tecnología y medioambiente (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition, WETEX) y Dubai Solar Show (DSS), que se llevarán a cabo bajo las directivas de Su Alteza, el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernador de Dubái; y el patrocinio de Su Alteza, el Jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consejo Supremo de Energía de Dubái, del 27 al 29 de septiembre de 2022 en el Dubai World Trade Centre.

La exhibición anual, la más grande de su tipo en la región y una de las más imponentes del mundo, es testigo de una importante participación de empresas regionales y globales para promover sus productos y servicios en los sectores de energía, agua, sostenibilidad, tecnologías verdes, energías renovables y energía limpia, conservación, edificios ecológicos, vehículos eléctricos y otros sectores vitales.

La inscripción en WETEX y DSS está disponible en https://www.wetex.ae/Registration

Su Excelencia, Saeed Mohammed Al Tayer, Gerente General y Director Ejecutivo de DEWA, fundador y Presidente de WETEX y DSS, señaló que la exposición ofrece una plataforma ideal para firmar acuerdos y crear asociaciones entre empresas locales e internacionales. Además, permite que los responsables de la toma de decisiones e inversores de todas partes del mundo se reúnan, firmen acuerdos y establezcan asociaciones, y aprendan sobre las necesidades del mercado, planes futuros y oportunidades para unirse a proyectos de energía renovable o limpia en los EAU. Esto es especialmente importante debido a la iniciativa "Proyectos de los 50", en la cual los EAU tienen como objetivo aumentar las asociaciones público-privadas y brindar oportunidades de inversión prometedoras en el país.

La versión 23.a de WETEX, que se llevó a cabo en la Expo 2020 Dubai, convocó a 1200 empresas de 55 países, 61 patrocinadores, 10 pabellones de países y 45 506 visitantes de todo el mundo. DEWA organizó 56 seminarios y paneles de debate. Los temas incluyeron sostenibilidad; producción y almacenamiento de energía limpia y renovable; hidrógeno verde; desalación de aguas con energías limpias; captura de carbon; economía circular; desperdicio de energia; Inteligencia Artificial (IA); tecnologías emergentes en servicios públicos; medidores y redes inteligentes; y la innovación post-COVID-19.

