Comunicado de prensa de Business Wire: doola

doola anuncia que acaba de conseguir 8 millones de dólares de financiación para seguir ayudando a los emprendedores de todo el mundo a hacer realidad el negocio estadounidense de sus sueños. Esta nueva ronda de financiación ha sido liderada por Nexus Venture Partners y ha contado con la participación de Y Combinator Continuity Fund, entre otros.

Es hora de que los empresarios pasen de ocuparse de la administración y el papeleo a la innovación y el desarrollo de productos. Con la ayuda de doola en la parte legal y administrativa de sus negocios, los fundadores pueden centrarse en lo que mejor saben hacer, independientemente de dónde se encuentren.

Esta nueva captación de fondos llega justo después de un año de importantes beneficios y del lanzamiento de doola Banking, una forma accesible para que las LLC de todo el mundo puedan realizar operaciones bancarias y crear créditos en los Estados Unidos. De este modo se inicia una nueva era para doola, ya que la empresa se centra en democratizar el acceso al ecosistema financiero estadounidense para todos.

"doola demuestra que no deja de innovar y pensar en el cliente final. Su paquete de productos combinados está en una posición única para dar servicio a la próxima generación de empresas y apoyarlas en este entorno de mercado. Nos entusiasma ver lo que Arjun, JP y el equipo pueden lograr", declaró Jishnu Bhattacharjee, director general de Nexus Venture Partners.

Arjun Mahadevan, director ejecutivo de doola, comentó: "doola no es solo un servicio de formación, somos una empresa de tecnología financiera. Gracias a las herramientas financieras adyacentes diseñadas para ayudar a las empresas emergentes a crecer de forma más eficiente, doola es el combustible que estas necesitan. La ampliación del equipo de doola nos permitirá lanzar nuevos productos y perfeccionar los existentes. Dejamos que los datos, los comentarios de los clientes y la demanda impulsen la innovación de nuestros productos. Estamos entusiasmados con esta nueva etapa de crecimiento. Nuestro trabajo en doola dista mucho de estar terminado; no estamos más que empezando. Para nosotros, es solo la punta del iceberg global".

Acerca de doola

doola es un socio de confianza cuyo objetivo es ayudar a los empresarios de todo el mundo a fundar sus empresas con garantías en Estados Unidos. Ayudamos a nuestros clientes a crear sus empresas, a acceder a los sistemas de pago de Estados Unidos y a mantener la legalidad año tras año a través de un apoyo continuado, fundamentos empresariales y una mentalidad netamente global. Con doola Banking, los empresarios de todo el mundo pueden abrir una cuenta bancaria empresarial en Estados Unidos. A día de hoy, todas las empresas constituidas con doola tienen acceso a doola Banking y pueden recibir una tarjeta de crédito empresarial sin necesidad de aportar un historial crediticio o un número de seguro social. doola tiene su sede en la ciudad de Nueva York y una oficina en Hamburgo, Alemania. Más información en www.doola.com.

Acerca de Nexus Venture Partners

Nexus Venture Partners, una empresa líder de capital riesgo en sus primeras etapas, se asocia con emprendedores extraordinarios que crean empresas que priorizan los productos. Con 2000 millones de dólares en gestión, Nexus opera como un único equipo en los Estados Unidos y la India. La cartera de Nexus incluye Apollo, Aryaka, Clover Health, Delhivery, Druva, FingerprintJS, Hasura, H2O.ai, Infra Market, Kaltura, Mezi, Observe.ai, PaySense, Postman, Pubmatic, Quandl, Rancher, Sibros, Turtlemint, Unacademy y Zomato. Para obtener más información, visite www.nexusvp.com.

