Comunicado de prensa de Business Wire: Dong-A ST CO., Ltd

Dong-A ST (Min Young Kim, presidente y director general) (KRX: 170900) anunció que el 4 de noviembre de 2022 firmó un acuerdo de licencia y suministro exclusivo con Polifarma (Mehmet Asri, director general) para el biosimilar NESP® DA-3880.

Según el acuerdo, Dong-A ST concederá a Polifarma los derechos exclusivos para el desarrollo y la comercialización de DA-3880 en Turquía, Brasil y México. Dong-A ST recibirá pagos iniciales y por objetivos de desarrollo/comerciales y suministrará de forma exclusiva el producto terminado a través de STgen Bio, una Bio CDMO afiliada a Dong-A Socio Holdings. Por su parte, Polifarma se encargará del desarrollo y la comercialización en Turquía, Brasil y México.

Por el momento, no se han revelado los detalles del pago inicial, los pagos por objetivos y la estructura de beneficios del suministro, según el consenso entre ambas partes.

"DA-3880" es un biosimilar de ARANESP®/NESP® para el tratamiento de pacientes anémicos con insuficiencia renal crónica o sometidos a quimioterapia. Dong-A ST firmó un acuerdo de licencia con Sanwa Kagaku Kenkyusho en 2014 para el desarrollo y la comercialización de DA-3880 en Japón. Tras la aprobación reguladora de la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón (PMDA, por sus siglas en inglés) en 2019, DA-3880 se ha comercializado con éxito en el mercado japonés, convirtiéndose en uno de los productos biosimilares de darbepoetina alfa más vendidos.

Polifarma es una empresa farmacéutica de Turquía con un 100 % de capital nacional y 36 años de experiencia. Ha establecido récords de exportación de 586 medicamentos a más de 70 países, entre ellos Estados Unidos, Europa, Brasil y México. Al ser la marca de productos hospitalarios más conocida y preferida en Turquía, el objetivo de Polifarma es mantener su liderazgo en el mercado turco y convertirse en uno de los mayores líderes mundiales manteniendo su calidad y superioridad tecnológica.

Jae Hong Park ( presidente y director de operaciones de Dong-A ST) afirmó: "Este acuerdo ofrece a Dong-A ST la oportunidad de introducir el DA-3880 más allá del mercado japonés y en el mercado global de biosimilares, incluidos Turquía y América Central y del Sur. Dong-A ST se comprometerá a ampliar su presencia en el mercado mundial mostrando nuestras capacidades de I+D de biosimilares y de negocio en el extranjero".

