Comunicado de prensa de Business Wire: Disney Consumer Products, Games and Publishing

Los fans pueden embarcarse en una aventura totalmente nueva con el retorno triunfante a los videojuegos de Mickey Mouse de Disney y, esta vez, ¡trae algunos amigos! Disney, en colaboración con el desarrollador Dlala Studios, presentó Disney Illusion Island, un videojuego de aventuras 2D con cooperativo local para hasta cuatro jugadores, que hará su debut exclusivamente para Nintendo Switch? el 28 de julio de 2023. Adicionalmente, a partir de hoy los pedidos anticipados para Disney Illusion Islandestán disponibles a $39,99 en la tienda online de Nintendo y tiendas minoristas.

"Los fans se deleitarán con el lanzamiento de la fantástica experiencia animada ofrecida por Disney Illusion Island", expresó Luigi Priore, vicepresidente de Disney, Pixar y 20th Century Games. "Nos complace trabajar con el desarrollador Dlala Studios mientras se expande en el mundo de Mickey Mouse y sus amigos con una nueva historia original, que une al juego con un agradable estilo de arte dibujado a mano".

Los usuarios y usuarias del juego podrán unirse a Mickey Mouse, a Minnie Mouse, al Pato Donald y a Goofy en una arriesgada búsqueda para explorar la colorida, artesanal y misteriosa isla de Monoth y recuperar tres Tomos mágicos - libros poderosos usados para proteger la isla. El juego presenta a los actores de doblaje de Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald y Goofy y una original partitura orquestal. Asimismo, invita a adentrarse a una aventura de forma individual o formar un grupo de hasta tres participantes en un cooperativo local para usar las habilidades especiales del equipo, tales como Rope Drop, Leap Frog y un Abrazo de corazón para salvar la isla. Adicionalmente, permitirá descubrir los ricos biomas y entornos jamás vistos, conocer personajes extraños pero intrigantes, y conocer ¡abundantes secretos escondidos!

Pero el viaje no será fácil y, con la intriga en marcha, no todo será lo que parezca en "Illusion Island".

"Las palabras no pueden expresar la emoción que sentimos por quienes se embarquen en el torbellino Dlala de esta flamante experiencia para Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald y Goofy", manifestó AJ Grand-Scrutton, desarrollador líder, Dlala Studios. "Ha sido un honor increíble trabajar en este título, y esperamos que a los jugadores de Nintendo Switch y a los fans de Disney de todo el mundo les encante jugar tanto como a nosotros nos encantó crearlo".

Disney Illusion Islandestará disponible a $39,99 y debutará en todo el mundo exclusivamente para Nintendo Switch el 28 de julio de 2023.

Para ver el último tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Ll9zSkf4Cfw

Para acceder a los recursos de Disney Illusion Island: https://drive.google.com/drive/folders/1sVurQkkRn_Tq94FDsbBipvWoP3-ssuhe?usp=sharing

Acerca de Dlala StudiosDlala Studios son los creadores de Battletoads (2020), y trabajaron anteriormente con títulos galardonados, tales como Sé más pirata, The Escapists y Lost Words: Beyond The Page. El estudio con sede en Essex celebró su 10° aniversario en 2022 y, en la actualidad, está desarrollando Disney Illusion Island para Nintendo Switch.

