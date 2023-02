Comunicado de prensa de Business Wire: Diligent

El año pasado, un 10,6 % más de empresas fueran sometidas a nuevas campañas activistas en EE. UU., además de un 6 % más a nivel mundial en 2022, según un nuevo informe publicado hoy por Diligent, líder mundial en gobernanza moderna que proporciona soluciones de Software como Servicio (SaaS) en gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ASG. El informe, titulado Shareholder Activism Annual Review 2023 (Revisión anual sobre el activismo para partes interesadas), producido por Insightia (una marca de Diligent) muestra, en 2022, que el activismo volvió a florecer, dado que, impulsadas por la introducción del proxy universal, la cantidad de campañas alcanzó los niveles previos a la pandemia.

Este aumento en la cantidad de campañas deja ver la necesidad de que los líderes realicen una revisión integral de 360° de los datos en toda su organización. De este modo, podrán fortalecer la capacidad para identificar qué señales de alerta escalar a la junta, monitorear y mitigar los riesgos en evolución, y documentar los esfuerzos de cumplimiento y gestión de riesgos en detalle en forma defendible y auditable.

"En un momento en el que el enfoque está puesto mayormente en los resultados de las empresas, es cada vez más importante que los líderes aborden y mitiguen los riesgos, en constante evolución, del activismo de las partes interesadas", explicó Josh Black, editor principal de Diligent. "Tener una visibilidad completa de los datos de la organización es el primer paso para crear un programa de este tipo y reducir la vulnerabilidad de los inversores, las partes interesadas y las acciones legales".

Estos son algunos de los principales hallazgos del informe:

EE. UU. y Japón impulsaron la actividad, con un enfoque en la asignación de capital, los cambios en el directorio y ASG.

-- En los EE. UU., 511 empresas enfrentaron demandas de activistas, un aumento del 10,6 % desde 2021. Esto se debe, en parte, a las reglas de proxy universal, que han sacudido a la industria a medida que los asesores intentan modelar cómo influirá la mayor variedad disponible para los inversores en las decisiones de votación.

-- Japón resultó especialmente atractivo para los activistas, gracias a un número cada vez mayor de inversores nacionales que buscaban capitalizar empresas infravaloradas. En 2022, 108 empresas enfrentaron demandas, casi el doble de las 67 y 66 empresas objetivo a lo largo de 2020 y 2021, respectivamente.

Las expectativas de los inversores sobre la compensación de los ejecutivos siguen en aumento

-- Con mercados ajustados y aumentos en las tasas de interés a nivel mundial, el pago por compensación por desempeño se está convirtiendo en una parte habitual de los compromisos de los inversores, con 114 empresas que enfrentan demandas de remuneración a nivel mundial durante 2022, en comparación con 86 y 92 durante 2020 y 2021, respectivamente.

-- Entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021, 1397 directores ejecutivos de Russell 3000 recibieron aumentos salariales de entre el 1 y el 250 %, con un pago promedio de los directores ejecutivos que superó los $22,5 millones. Las revueltas salariales también van en aumento, con un apoyo promedio para los planes de asesoramiento de S&P 500 "decir sobre el pago" alcanzando un mínimo de ocho años del 87,5 % en 2022.

El activismo en ASG está enfrentando una crisis de confianza

-- Solo el 11,5 % de las demandas ambientales se cumplieron al menos parcialmente en 2022, en comparación con el 25,8 % del año anterior.

-- Con el bajo rendimiento de las acciones verdes y el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas, las campañas de ASG que no lograron establecer un vínculo convincente entre el rendimiento financiero de una empresa y las credenciales ESG estaban condenadas al fracaso.

El informe Shareholder Activism Annual Review,producido en asociación con Olshan Frome Wolosky, Morrow Sodali y Alliance Advisors, es el informe principal de Insightia sobre datos en relación al compromiso de las partes interesadas, el gobierno corporativo y la compensación.

Si desea descargar el informe completo, haga clic aquí. También puede consultar nuestro archivo de publicaciones en la sección centro de recursosen el sitio web de Insightia.

