Comunicado de prensa de Business Wire: Diligent

Si bien se ha avanzado en el impulso de la diversidad de género en las juntas directivas de las empresas, sigue habiendo enormes brechasd en la forma en que se define y representa la diversidad en las juntas directivas de todo el mundo, según Diligent, líder mundial en gobernanza moderna que ofrece soluciones SaaS en materia de gobernanza, riesgo, cumplimiento, auditoría y ESG. De hecho, una nueva investigación -revelada en la Cumbre de Gobernanza Moderna hoy, 12 de septiembre de 2022 - muestra que la diversidad en las juntas directivas por raza, etnia, edad y representación LGBTQ+ está significativamente por detrás de la diversidad de género a nivel mundial.

El informe inaugural Board Diversity Gaps: The Global Modern Leadership Report es el primer análisis global de varias dimensiones importantes de la diversidad en las salas de directorios, incluyendo el género, la raza/etnia y la nacionalidad, el conjunto de habilidades y la representación LGBTQ+. Producido por Diligent, en colaboración con 22 organizaciones asociadas de todo el mundo, el informe proporciona una visión holística, por primera vez en su género, de la progresión de la diversidad y la inclusión en los consejos de administración públicos y privados de todo el mundo.

"La diversidad ha emergido en la agenda de las juntas directivas, ya que las organizaciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para reflejar mejor la diversidad de sus bases de clientes y comunidades, pero el progreso ha sido lento y todavía hay muchas brechas cuando se trata de informar sobre la raza, el origen étnico y la representación LGBTQ+ en las juntas directivas", dijo Lisa Edwards, presidenta y directora de operaciones de Diligent y directora de la junta directiva de Colgate-Palmolive. "Este informe proporciona nuevas y críticas perspectivas sobre cómo las juntas directivas de todo el mundo están progresando con respecto a los objetivos de diversidad y dónde todavía hay mucho trabajo por hacer".

Entre los principales hallazgos del Modern Leadership Report (Informe de Liderazgo Moderno) están:

-- La diversidad por nacionalidad, raza y etnia de los directores va a la zaga de la diversidad de género a nivel mundial, ya que la mayoría de los países analizados no revelan la etnia de cada uno de los directores del consejo. El porcentaje de directores del S&P 500 pertenecientes a grupos raciales/étnicos subrepresentados es de sólo el 22% y no ha aumentado desde 2021. Mientras tanto, los porcentajes de los consejos de administración de Fortune 100 y 500 son del 17,5% y el 20,6%, respectivamente, a partir de 2020, y del 24% para el Russell 3000 a partir de junio de 2022.

-- Los nombramientos de directores están lejos de la paridad de género. Sólo el 36% de los nombramientos de directores hasta mayo de 2022 fueron mujeres, al ritmo de la media de todo 2021. Las mujeres directoras ocupan actualmente aproximadamente el 27% de los puestos de los consejos de administración de las empresas públicas, lo que supone un aumento del 26% en 2021 y un incremento de cuatro puntos porcentuales con respecto a 2019.

-- Las directoras tienden a ser más jóvenes que sus homólogos masculinos y tienen mandatos más cortos. La edad promedio de las directoras es aproximadamente cuatro años menor que la de sus homólogos masculinos, con 60 y 63,5 años respectivamente. Las directoras también tienen un mandato más corto que sus homólogos masculinos: 4,7 años frente a 7,6.

-- La cuestión de la representación del colectivo LGBTQ+ va muy por detrás de otros elementos de la diversidad en los consejos de administración, siendo Estados Unidos la única región analizada que proporciona estos datos. Los miembros de la comunidad LGBTQ+ sólo ocupan el 0,5% de los puestos en los consejos de administración de la lista Fortune 500.

-- Se agregan nuevo tipos de conocimiento al directorio , ya que el 35% de los nuevos consejeros nombrados aportan conocimientos en áreas como tecnología, marketing, ventas, recursos humanos, ESG y ámbito jurídico en 2022.

-- Los directorios compuestos solamente por integrantes masculino continúan en las empresas privadas . En un estudio de 228 empresas privadas en fase de crecimiento, Diligent descubrió que el 58% tiene consejos de administración exclusivamente masculinos, en comparación con sólo el 6% de las empresas que cotizan en bolsa. Las mujeres ocupan aproximadamente el 11% de los puestos en los consejos de administración de estas empresas privadas, en comparación con el 27% en las empresas públicas.

"El panorama mundial de la diversidad en los consejos de administración es variado y está lleno de brechas, pero lo que está muy claro es que la diversidad de género es el principal objetivo de los consejos de administración de todo el mundo. La diversidad de las juntas directivas en lo que respecta a la raza, el origen étnico, la edad y la representación de las personas LGBTQ+ están lamentablemente rezagadas", dijo Dottie Schindlinger, Directora Ejecutiva del Diligent Institute. "Al comprender mejor el estado de la diversidad en las juntas directivas en todo el mundo, podemos aumentar las probabilidades de que las oportunidades de liderazgo corporativo estén disponibles para los grupos subrepresentados".

Al igual que muchas organizaciones en los últimos años, Diligent ha realizado esfuerzos concertados para comprender mejor y abogar por la diversidad en las salas de juntas. En 2020, Diligent lanzó Modern Leadership , una iniciativa para proporcionar a las juntas directivas y a los líderes ejecutivos investigación, conocimientos, asociaciones y la tecnología que necesitan para catalizar aún más la diversidad en sus organizaciones. Esto incluye la Red de Directores de Diligent, la mayor y más diversa comunidad de ejecutivos listos para la junta directiva a nivel mundial.

Puede leer el informe completo aquí: https://www.diligent.com/board-diversity-gaps/

Acerca del informe

El Informe sobre el Liderazgo Moderno está elaborado por el Diligent Institute, la rama de investigación y el grupo de reflexión de Diligent. Mediante el uso de una combinación de datos cuantitativos de los archivos de las empresas, encuestas a los miembros de las juntas directivas de las empresas, opiniones de los profesionales y entrevistas a los directores, el informe tiene como objetivo proporcionar una historia más holística sobre la progresión de la diversidad y la inclusión en las empresas públicas y privadas de todo el mundo en los Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Australia.

El informe incluye contribuciones de veintidós organizaciones asociadas externas, entre las que se encuentran Alliance for Board Diversity (ABD), Ascend, Better Boards Initiative, BoardReady, The Center of Excellence for Sustainable Environment and Social Inclusion (COE-SESI), Corporate Board Member, California Partners Project, la Director Diversity Initiative de la Universidad de Carolina del Norte el Centro de Gobierno Corporativo de ESADE, European Women on Boards, Hawkamah, Human Resource Governance Leaders (HRGL), INCAE, el Instituto de Directores de la India, Institut Luxembourgeois des Administrateurs (ILA), la Asociación de Directores Corporativos Latinos (LCDA), Out Leadership y la Iniciativa OutQUORUM para la Diversidad de las Juntas Directivas LGBTQ+, Spencer Stuart, la Universidad de Lagos, WTW y Women Business Collaborative. La unidad de negocio ESG de Diligent también colaboró en el informe aportando datos y comentarios al mismo.

