Comunicado de prensa de Business Wire: Deutsche Post DHL Group

Deutsche Post DHL Group, la empresa de logística más importante del mundo, acaba de publicar los resultados preliminares del tercer trimestre de 2022. El EBIT del Grupo ascendió a unos 2040 millones de euros en el tercer trimestre de 2022 (tercer trimestre de 2021: 1771 millones de euros). Por lo tanto, el EBIT del Grupo en los primeros nueve meses de este año se situó en torno a los 6500 millones de euros (nueve meses de 2021: 5765 millones de euros). Por consiguiente, las previsiones de EBIT para 2022 (actualmente: 8000 millones de euros +/-5 %) se revisarán al alza con la publicación oficial de los resultados completos del tercer trimestre el próximo 8 de noviembre de 2022.

El volumen de envíos impulsado por el comercio electrónico se acerca a los niveles claramente elevados del año pasado

La evolución del negocio del Grupo ha sido buena en el tercer trimestre de este año. Como se esperaba, la comparación interanual de los volúmenes de envíos B2C impulsados por el comercio electrónico mejoró en el tercer trimestre de 2022, después de que se registrara un descenso acentuado de los volúmenes en el primer semestre de 2022. En un contexto de incertidumbre macroeconómica general, los volúmenes de transporte en el negocio B2B reflejaron una demanda más moderada. En consecuencia, la situación de la capacidad en los mercados de transporte marítimo y aéreo se ha relajado. Las actividades generales de la red en todas las divisiones de DHL mantuvieron buenos niveles de utilización, lo que se tradujo en una mejora del EBIT.

Servicios urgentes:El EBIT de la división "Express" alcanzó unos 1010 millones de euros en el tercer trimestre de 2022, frente a los 971 millones del año anterior.

Transporte global, carga: El EBIT de la división "Global Forwarding, Freight" se situó en torno a los 585 millones de euros en el tercer trimestre de 2022, una vez más bastante por encima del trimestre correspondiente del año anterior, que fue de 372 millones de euros.

Cadena de suministro:El EBIT de "Supply Chain" fue de unos 220 millones de euros en el tercer trimestre de 2022, también muy por encima del resultado del trimestre del año anterior, que fue de 142 millones de euros.

Soluciones de comercio electrónico:La división "eCommerce Solutions" registró un EBIT de cerca de 85 millones de euros en el tercer trimestre de 2022 (tercer trimestre de 2021: 91 millones de euros).

Correos y paquetería en Alemania:El EBIT de la división "Post & Parcel Germany" en el tercer trimestre de 2022 fue de alrededor de 285 millones de euros (tercer trimestre de 2021: 300 millones de euros).

Esta evolución positiva continuada de los beneficios se convirtió con éxito en un flujo de caja libre creciente. El flujo de caja libre en el tercer trimestre de 2022 ascendió a más de 1500 millones de euros (tercer trimestre de 2021: 1257 millones de euros).

La información completa del tercer trimestre de 2022 se publicará, según lo previsto, el 8 de noviembre de 2022.

Deutsche Post DHL Group, la empresa de logística más importante del mundo, conecta a las personas con los mercados y facilita el comercio global. Deutsche Post DHL Group aspira a ser la primera elección de los clientes, los empleados y los inversores de todo el mundo. Para ello, se centra en el crecimiento de sus actividades logísticas fundamentales rentables y en la aceleración de la transformación digital en todas las divisiones de negocio. El Grupo contribuye a la sociedad con una práctica empresarial sostenible, ciudadanía corporativa y actividades medioambientales. Para el año 2050, Deutsche Post DHL tiene como objetivo alcanzar una logística con cero emisiones netas.

Deutsche Post DHL Group alberga dos grandes marcas: DHL, que ofrece una gama integral de servicios de paquetería y entrega urgente internacional, transporte de carga y gestión de cadenas de suministro, así como soluciones de logística para el comercio electrónico; y Deutsche Post, que es el principal proveedor de servicios postales y de paquetería de Europa. Deutsche Post DHL Group emplea unas 590 000 personas en más de 220 países y territorios en todo el mundo. En 2021, el Grupo generó ingresos superiores a los 81 000 millones de euros.

La empresa de logística para el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

