Comunicado de prensa de Business Wire: DENTALIS Animal Health

Diversos veteranos de la salud animal y expertos en odontología humana se han reunido para formar una empresa emergente que se dedicará al desarrollo de productos superiores para cuidar la salud bucal de los animales de compañía. En la actualidad, están desarrollando productos no invasivos para eliminar el sarro, con una tecnología exclusiva patentada de eficacia demostrada.

La nueva empresa, DENTALIS Animal Health, tiene su sede en Montreal y es dirigida por:

-- El gerente general, David Hauptman

-- El presidente y director de desarrollo de productos, Kevin McDonnell, empresario serial y cofundador de TetraGenx Animal Heath, Provetica AH y Vetio AH.

-- El director científico, Hansruedi Siegrist, ex jefe global de desarrollo técnico en Novartis Animal Health y consultor de gestión en Elanco AH.

-- La directora de asuntos regulatorios, Jennifer (Rice) Thayer. Fundadora de Knotty Tide Consulting

"El equipo de DENTALIS AH, cuya trayectoria es realmente extraordinaria, utilizará la novedosa tecnología para desarrollar productos superiores para el cuidado de la salud oral de los animales de compañía", explicó el presidente, Kevin McDonnell.

Hay tres productos en desarrollo, según informó DENTALIS.

McDonnell pronosticó un desarrollo acelerado para DENTALIS.

"A mediados de 2024, suponiendo que los resultados del desarrollo sean positivos, DENTALIS espera que su primer producto sea aprobado y tiene previstos unos ingresos potenciales de hasta 25 millones de dólares en su primer ejercicio comercial", subrayó.

Acerca de DENTALIS

Trabajamos denodadamente por descubrir nuevas formas de mejorar y prolongar la vida de nuestros animales de compañía, gracias a la innovación en salud bucodental con fundamento científico.

