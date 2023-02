Comunicado de prensa de Business Wire: Dentalis Animal Health

Dentalis Animal Health, empresa especializada en el cuidado de la salud bucodental de los animales de compañía, acaba de anunciar el nombramiento de su Consejo Asesor.

Michael Kelly

Michael Kelly es un veterano de la industria farmacéutica de salud animal con amplia experiencia empresarial internacional. Graduado de la Facultad de Economía de Harvard y la Universidad de Cornell, Michael fue contratado por Ciba-Geigy para iniciar su carrera de posgrado en Suiza. Eventualmente, desembarcó en la División de Salud Animal de Novartis en EE.UU. (tras la fusión Ciba-Sandoz) y ascendió a director financiero y vicepresidente de América del Norte. En 2009, Kelly se incorporó a Piedmont Animal Health (PAH), una empresa de desarrollo de fármacos, donde desempeñó varias funciones, entre ellas las de director financiero, director de operaciones y presidente. Durante su mandato en PAH, la organización logró más aprobaciones de fármacos para animales de compañía de la FDA que cualquier otra empresa del sector.

Dra. Stephanie Livermore

La Dra. Stephanie Livermore ejerce la medicina y cirugía de animales de compañía desde su graduación en la Universidad de Guelph en 2008. Perfeccionó sus habilidades en odontología veterinaria a lo largo de los años. En la actualidad, es la Directora Médica de Pearly Bites Veterinary en Manhattan, donde se dedica exclusivamente al cuidado de la salud oral de los animales de compañía.

Dr. Faleh Tamimi

El Dr. Faleh Tamimi es profesor de odontología y científico. Ha publicado más de 180 artículos científicos revisados por expertos, un libro y 4 capítulos de otros libros. Sus investigaciones se desarrollan principalmente en el campo de la odontología, los materiales dentales y la ingeniería de tejidos. Ha ocupado cargos académicos en la Universidad McGill (Montreal, Canadá) y actualmente es decano adjunto de la Universidad de Qatar. Ha recibido numerosas distinciones prestigiosas, entre ellas, la Cátedra de Investigación de Canadá.

Frank Rana

Licenciado por la Universidad de Concordia. Durante los seis primeros años de su carrera, Frank se dedicó a la contabilidad pública antes de incorporarse a Dorel Industries en 1987. Desde 2015, ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de Finanzas. Es miembro del equipo de liderazgo que impulsa la estrategia de crecimiento de la empresa y ha sido fundamental en todas las adquisiciones de negocios desde la oferta pública inicial de la Compañía.

"Les damos la bienvenida a Michael, Frank, Stephanie y Faleh al equipo. Este Consejo Asesor le aporta a Dentalis una amplia experiencia en salud animal, odontología y negocios", concluyó el presidente, Kevin McDonnell.

