Comunicado de prensa de Business Wire: Dawex

Dawex, la empresa líder en tecnología de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos, e IDSA, la Asociación Internacional de Espacios de Datos, que está definiendo un estándar global para conectores de datos y de confianza, organizaciones encargadas respectivamente de la dirección y codirección del Grupo de Trabajo sobre Servicios de Intercambio de Datos de Gaia-X, aplauden hoy la publicación del primer documento sobre servicios de intercambio de datos de Gaia-X y felicitan a los integrantes de dicho Grupo de Trabajo por su contribución activa al alcance de este hito extraordinario.

El documento de especificación de servicios de intercambio de datos de Gaia-X define la terminología aplicable a dicho intercambio y establece las características de los servicios de intercambio de datos, así como una serie de modelos conceptuales y operacionales, políticas de intercambio de datos y ontologías de tal intercambio para garantizar la confianza, la interoperabilidad, la detectabilidad y la trazabilidad de la economía de datos.

La publicación por Gaia-X del documento de especificación de servicios de intercambio de datos es fruto de la estrecha colaboración entre los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Servicios de Intercambio de Datos. Este Grupo aunó los esfuerzos de organizaciones de 8 países representativas de diversos sectores como la tecnología, la computación en la nube, las finanzas, las telecomunicaciones, los productos de automoción y la energía, que trabajaron con esmero durante 6 meses para elaborar un documento exhaustivo de especificación relativo al intercambio de datos.

Este anuncio tiene lugar asimismo tras la publicación de los documentos sobre la Arquitectura de Gaia-X y el Trust Framework de Gaia-X, en los que se establecen los principios rectores de la creación de ecosistemas de datos.

"Dawex felicita a todos los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Servicios de Intercambio de Datos de Gaia-X que han participado en la elaboración de unas directrices orientadas a estructurar y definir los principios aplicables al intercambio de datos, lo que constituye un hito extraordinario", señala Laurent Lafaye, Codirector General de Dawex. "Los documentos publicados recientemente por Gaia-X sobre sus trabajos constituyen un verdadero avance y la piedra angular para la creación de una economía de datos europea sólida y resiliente. Sin duda, esta colaboración estrecha y abierta servirá de inspiración a los agentes de todo el mundo interesados en el desarrollo de una economía de datos de confianza", añade Laurent Lafaye.

"El Grupo de Trabajo sobre Servicios de Intercambio de Datos está creando un planteamiento común de la conexión mutua entre el ecosistema de infraestructura y el ecosistema de datos sobre la base del Trust Framework de Gaia-X, que hace referencia a las especificaciones ya formuladas por IDSA y otros agentes, con el fin de posibilitar el aumento de los espacios de datos tanto en Europa como en el resto del mundo", afirma Sebastian Steinbuss, CTO de IDSA. "Es un placer formar parte de esta comunidad".

En la economía actual, donde los datos se han convertido en un producto con un potencial ilimitado, dotado de valor propio y generador de nuevas fuentes de ingresos, la tecnología de Dawex permite a las organizaciones crear nuevos ecosistemas en torno a plataformas de intercambio de datos acordes con las disposiciones de los marcos reglamentarios y capaces de hacer frente a los retos en materia de trazabilidad y seguridad. Dawex es la empresa líder en tecnología de plataformas de intercambio de datos, mercado de datos y hub de datos para estructurar la recopilación, distribución e intercambio de datos. Galardonada con el premio "Pioneros en Tecnología" otorgado por el Foro Económico Mundial en 2020, la empresa Dawex participa activamente en el proyecto Gaia-X. Dawex es una empresa francesa creada en 2015 cuya actividad comercial se encuentra en expansión por Asia, Estados Unidos y Oriente Medio.

