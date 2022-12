Comunicado de prensa de Business Wire: Dahua Technology

Los campos de aplicación de los equipos de seguridad se han expandido ampliamente gracias al avance de la tecnología a un nuevo nivel. Dahua Technology, proveedor líder a nivel mundial de servicios y soluciones de Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT) centrado en el video, apoya en forma activa el desarrollo sostenible humano y de la naturaleza a través de iniciativas de tecnología para el bien común, término más conocido como "Tech for Good", y genera, en forma constante, impactos positivos en las comunidades en las que opera.

Dahua, con el objetivo de promover un mundo mejor para todos los niños y sus familias, se enorgullece de brindar a apoyo a la Fundación Infantil Starlight, una organización sin fines de lucro de Australia que ofrece servicios esenciales para niños enfermos y hospitalizados. Dahua ha efectuado una donación directa, así como un programa que permite que empleados, clientes y socios de la empresa realicen donaciones que Dahua Australia equipara con un aporte en una proporción de dólar por dólar.

Dahua también cree en la importancia de las instituciones educativas y sociales, y en cómo pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad. Dahua Iberia donó un pizarrón interactivo inteligente DeepHub al Centro de Educación Especial Los Álamos, un colegio de educación especial ubicado en Madrid, a fin de mejorar y ofrecer el apoyo necesario a los alumnos con discapacidad intelectual. Por su parte, Dahua Reino Unido e Irlanda donaron productos y soluciones de monitoreo de vanguardia a la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) y al Belfast Metropolitan College para equiparlos con la última tecnología y optimizar sus operaciones de monitoreo mientras continúan brindando servicios a las comunidades.

Además de las donaciones caritativas, Dahua participa activamente en la protección y exploración de la ecología y la biodiversidad. En este sentido, Dahua donó 15 dispositivos inteligentes a diferentes bases de investigación científica en la región de la Antártida, que permiten obtener imágenes claras de la flora y la fauna para su posterior estudio y allanan el camino para el desarrollo sostenible del "Continente Blanco". Por otro lado, algunos proyectos de preservación ambiental en el lago Dongting, el río Yangtze y Rizhao (China) son una clara demostración de cómo las soluciones de monitoreo inteligente pueden asistir en la prevención de las actividades ilegales y la protección de las distintas especies que habitan estos santuarios protegidos.

Asimismo, Dahua también lleva a cabo una amplia gama de estrategias de sostenibilidad para ayudar a alcanzar la neutralidad de carbono, incluyendo la reducción de la contaminación con plástico y la eliminación de residuos a través de embalajes sin plásticos. Al mismo tiempo, Dahua potencia la transformación digital inteligente de las empresas con innovación tecnológica y se esfuerza por crear un hermoso mundo con bajas emisiones de carbono junto con sus socios.

Dahua Technology continuará apoyando activamente a las organizaciones de todo el mundo que ayudan a las personas necesitadas y utilizan tecnologías de inteligencia digital para contribuir a una sociedad más segura y una vida más inteligente.

